6 reguli de aur ale femeilor care nu imbatranesc: cu cat mai repede incepi, cu atat mai bine

Cum se intampla ca unele femei, desi au varsta inaintata, parca nu imbatranesc? Majoritatea invidioaselor vor zice ca totul se datoreaza factorului genetic sau „norocului". De fapt, la baza acestei „nedreptati" stau cateva reguli de aur, pe care, daca orice femeie le-ar respecta, ar arata la fel de bine. Asadar, va propunem 6 reguli de aur pe care sa le urmati si sa nu simtiti imbatranirea, dar sa va bucurati de frumusetea fiecarei varste.

Regula nr.1: Fiti atente la digestie!

Sistemul digestiv are in mod normal un bioritm. Constipatiile sunt un indiciu ca tractul intestinal nu functioneaza cu trebuie. Unii sunt de parere ca intestinul subtire al omului este asemenea radacinilor unui pom. Daca radacinile sunt puternice, atunci si arborele va trai foarte multi ani. Iata de ce trebuie sa avem grija ca „radacinile" corpului nostru sa fie mereu vii. Iar pentru acesta, trebuie sa ne alimentam corect, cu multe fructe, legume si apa. Apropo, apa este buna nu doar pentru digestie, dar si pentru piele. Insuficienta apei in organism se va resimti prin o piele uscata si lipsita de vitalitate. Asa deci, cei 2 litri de apa pe zi sunt obligatorii pentru un corp si un ten sanatos.

Regula nr.2: Odihna suficienta!

Somnul insuficient este dusmanul nr.1 pentru piele si par. Este foarte important sa dormim cel putin 8 ore pe noapte si sa ne trezim odihnite. In timp ce unii cred ca somnul este doar o pierdere de timp, s-a demonstrat ca somnul, pe langa faptul ca „restarteaza" organismul, mai sterge emotiile, informatiile inutile din creier si reda vitalitate corpului.

Regula nr.3: Aerul curat este atat de necesar!

Plimbarile la aer curat sunt miraculoase pentru sanatatea si frumusetea corpului. Daca lucrati toata ziua in oficiu, ar fi bine sa mergeti pe jos acasa, cel putin cateva statii. In zilele de odihna plimbarile lungi la aer curat sunt cele mai recomandate. Un punct aparte pentru frumusete il reprezinta si sedintele in sauna. Prin transpiratia excesiva corpul se debaraseaza de numeroase toxine, mai ales daca sauna este realizata din lemn ecologic.

Regula nr.4: Vitaminele.

Cred ca nu e cazul sa enumeram unde gasim cele mai multe vitamine, chiar si copii stiu. Cu siguranta, nu in tigari, alcool sau prajituri. Daca pe timpul verii vitaminele sunt peste tot, iarna e mai dificil de le gasit. Trebuie sa cunoasteti insa ca fructele si legumele din sere nu aduc niciun aport de vitamine, iarna puteti opta pentru fructele uscate. Exista si o serie de produse pe care nutritionistii le recomanda ca pe cele mai vitaminoase, acestea ar fi: fasolea, coacaza neagra, brocoli, ovazul, portocalele, dovleacul, soia, somonul, spanacul, rosiile, carnea de curcan, arahidele si iaurtul clasic.

Regula nr.5: Dispozitia launtrica si starea emotionala!

Emotiile negative ne otravesc si ne imbatranesc mai repede. Iata de ce trebuie sa zambim cat mai mult, sa invidiem cat mai putin si sa avem cel putin o activitate pe zi care ne aduce placere. Starea noastra launtrica afecteaza foarte mult felul in care organismul functioneaza. Trebuie sa avem o dorinta de viata si o dispozitie de bine pentru a fi mereu tinere si frumoase.

Regula nr.6: Varsta femeii este tradata de pielea gatului si a manilor

Nu stim de ce se intampla asa ca pielea manilor ramane adesea ignorata, desi ea are de suferit cel mai mult. Aceasta este expusa la numerosi factori ce o imbatranesc mai repede decat tenul fetei. De exemplu, in timp ce pe fata, inainte de a iesi din casa aplicam o crema, un fond de ten, care o protejeaza de factorii nocivi, manile raman neprotejate, mai ales atunci cand este frig.

Manusile trebuie sa devina un accesoriu obligatoriu imediat ce gradele din termometru coboara mai jos de +4. Sa nu uitam sa purtam manusi speciale si in timp ce spalam vesela, facem curatenie si ori de cate ori folosim produsele chimice.