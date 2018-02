Adelina Pestritu a renuntat la ratonul Cindy: "A fost dureros, mi-a sfasiat inima"

"A fost dureros, mi-a sfasiat inima. I-am spus doamnei doctor ca am un catel si un raton, un animal nu foarte obisnuit. Cu cateva luni inainte sa raman insarcinata am facut o alergie care se dezvolta din ce in ce mai tare: la parul de raton. Mancarimi, nasul infundat, nu mai puteam sa respir deloc pe nas. Am zis ca asta e, oricat de rau ma simteam, nu am vrut sa renunt. Doctora a spus: au! Ne confruntam cu o situatie speciala. Ai aceasta alergie, esti insarcinata, trebuie sa duci sarcina pana la capat, m-a sfatuit sa gasesc cea mai buna solutie. Este prioritar sa duci sarcina pana la capat si sa nasti un bebelus sanatos. Am gasit cea mai buna varianta pentru ratonul Cindy. Cindy era ca un copil, cerea in brate. Ma ia plansul daca intru in detalii. Am sunat-o pe veterinara si am rugat-o sa ma ajute sa gasim o solutie. Vreau sa pot sa o vizitez. Am dus-o la ZOO", a spus Adelina Pestritu la Teo Show.