Adevarul despre relatia lui Liviu Varciu cu Anda, mama celui de-al doilea copil al artistului

Zilele trecute, o stire bomba cutremura showbizul. Se spunea ca Liviu Varciu s-ar fi despartit de mama copilului sau si ca aceasta parasise vila artistului.

Totul a pornit dupa ce Liviu Varciu ar fi fost prins sarutandu-se, in fata casei sale din zona Baneasa, cu o duduie misterioasa. Alta, nu iubita lui oficiala, Anda Calin, cea care l-a facut tatic in urma cu 5 luni. De aici, itele povestii au inceput sa se incurce, iar carcotasii s-au grabit sa faca speculatii si sa spuna, in presa, ca artistul ar avea probleme in relatia sa si ca, in realitate, el s-ar fi despartiti de Anda Calin. Din informatiile noastre, intr-adevar, Liviu Varciu si Anda Calin au fost despartiti o perioada. Se intampla inainte ca artistul sa plece in Asia, unde a participat la filmarile unei emisiuni tv, spun sursele noastre.

"Au fost despartiti o perioada, dar s-au impacat. S-au certat si Anda Calin a decis sa se mute la mama sa impreuna cu micuta, Anastasia Maria. El nu s-a impotrivit, oricum urma sa plece in Asia, la filmari si era preocupat cu emisiunea. Dupa cateva saptamani petrecute in Asia, Liviu s-a intors in tara si a revenit acasa la el. O perioada a stat singur. Apoi, a discutat cu Anda si amandoi au decis sa-si mai acorde o sansa. De dragul lor, de dragul fetitei. Asa ca s-a impacat cu Anda Calin, iar aceasta s-a intors la el alaturi de fetita, de Anastasia Maria. Daca el a fost surprins cu alta persoana, asta s-a intamplat in perioada in care era despartit de mama fetitei sale. Acum sunt bine, au depasit momentul critic", a declarat pentru WOWbiz.ro o persoana din anturajul celor doi, spunand adevarul despre relatia lui Liviu Varciu cu Anda Calin.