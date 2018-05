Adevarul din spatele celebrei emisiuni in care Cruduta si-a dat chilotii jos! VIDEO

Mircea N. Stoian a vorbit despre celebra emisiune in care Daniela Crudu si-a dat chilotii jos in direct. Imaginile au ajuns in presa internationala, fiind distribuite chiar si de celebrul rapper 50 Cent. Fostul partener de emisiune al lui Dan Capatos a relatat, pe blogul sau personal, adevarata poveste din spatele unei „lovituri de presa", asa cum o numeste el.

In urma cu mai multi ani, presa de peste Ocean a preluat imaginile cu Daniela Crudu, in timp ce isi dadea chilotii jos la „Un show pacatos", la propunerea lui Mircea N. Stoian. Dupa ce i-a dat jos, bruneta i-a pus chilotii in cap jurnalistului. Fragmentul a fost preluat de toata presa din Romania, dar si de publicatii mari din strainatate si a fost intens mediatizat, facand-o celebra pe Cruduta.

Cel care a venit cu ideea a fost chiar Mircea N. Stoian, care in culise i-a propus lui Dan Capatos ca Daniela Crudu sa isi scoata chilotii in direct, in prima parte a emisiunii. Ideea jurnalistului a fost foarte curajoasa, nimeni din televiziunea romaneasca nu mai facuse asa ceva. La inceput, Cruduta nu a acceptat ideea propusa de Mircea N. Stoian. Dupa ce fostul om de televiziune i-a spus ca ii va pune doua perechi de chiloti, una la culoarea pielii care sa ramana pe ea, Daniela Crudu a s-a lasat convinsa. Si Dan Capatos a fost incatat de ideea care le-a ridicat audienta.

„Tot scormonind dupa gaselnite editoriale, care sa de aduca audienta emisiunii cu sarpele ala imbecil, iesind din grapefruit-ul pacatului in sigla, i-am propus lui Capatos ca Daniela Crudu sa-si scoata chilotii in direct intruna dintre emisiuni. Uite si dialogul savuros de atunci:

Mircea N Stoian: Dane, fratiorule, daca tot e sa o facem lata, hai sa-si scoata Cruduta chilotii in direct pe prima parte a emisiunii. Nu a mai facut nimeni asa ceva in televiziune, ca nu au curaj, E rupere. O preia toata presa.

Dan Capatos: Ba, esti nebun? Nu se poate. Ne rup astia de la CNA cu amenzile. Ne dau, dracului, astia de la Antena afara. Nu merge, nene.

Daniela Crudu: Stoiane, Cum sa-mi dau chilotii jos? Am fusta scurta se vede tot dupa-aia. Nu fac asa ceva.

Mircea N Stoian: Hai sa le luam pe rand. Dana. Iti dai chilotii jos, asa cum isi arati si tatele tot timpul, fara sa ti-o ceara nimeni. Dane. Amenda nu luam pentru ca nu se va vedea nimic dupa aia. Isi pune asta doua perechi de chiloti pe ea. Unii la culoarea pielii sau pe aproape si unii de culoare inchisa, pe care ii scoate in direct. S-a mai facut asta in teatru. Nu fi fraier, ca nu se intampla nimic. Iti dai seama ca toata emisiunea, dupa aia, de se uita la noi vor sta cu ochii pe ea, doar-doar s-o vedea ceva? Rupem.

Dan Capatos: Bine ma, hai.

Zis si facut. Incepe emisiunea. Circul de rigoare, Cruduta se da mai spre canapea filmata indeaproape. Si-a dat chilotii jos si mi-a pus pe cap, in hohotele si aplauzele publicului. (Asta a fost gaselnita ei. Evident chilotii erau noi) Cu ocazia asta, am mai luat un sac de injuraturi de la poporul prost, dar teleast, din care apelativele "libidinos", "bosorog", „ nesimtit" si multe altele, nu au lipsit. Banii i-a luat Capatos. Evident ca nu s-a intimplat nimic dupa aceea. Lumea a aplaudat cu frenezie, presa a scris, anecdota a tinut cateva zile topul barfelor, toata lumea a avut de castigat.", a povestit Mircea N. Stoian, pe blogul sau.