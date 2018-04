Alexandru Arşinel a fost înlocuit în reclamele Catena, după 9 ani. Farmacia i-a găsit înlocuitoare şi Stelei Popescu

Alexandru Arşinel (78 de ani) a fost înlocuit în celebrele reclama ale „farmaciei inimii" cu un actor al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase", al cărui director este chiar Arşinel. De asemenea, reprezentanţii Catena i-au găsit înlocuitoare şi Stelei Popescu.

Actorul Cristi Simon (43 de ani), fost asistent al Andreei Marin în emisiunea „Surprize, surprize", l-a înlocuit pe Alexandru Arşinel în spoturile publicitare ale farmaciei Catena. În prezent, Simon este angajat al Teatrului de Revistă din Bucureşti, unde face cuplet cu Nae Alexandru. Arşinel nu a oferit prea multe detalii despre încetarea colaborării de nouă ani cu farmacia, însă a precizat că probabil va avea o perioadă de pauză.

„Ar trebui să-i contactaţi pe ei şi să-i întrebaţi. În ceea ce mă priveşte, probabil va fi o perioadă în care voi avea o pauză, ca să se «uite» de cuplul meu cu Stela Popescu. Ar fi dureros pentru mulţi să mai vadă acele reclame la televizor", a declarat actorul. Toate materialele cu Stela Popescu şi Alexandru Arşinel realizate pentru Catena au fost retrase după moartea actriţei, de pe 23 noiembrie 2017. Acum, în reclame apare cântăreaţa Maria Dragomiroiu (62 de ani).

„În 20 de ani nu am refuzat nici o ofertă. Iar acum am primit propunerea de a face reclamă, în perioada de Paşte, pentru farmacie. Este un proiect foarte frumos, suntem la început, aşa au hotărât ei şi eu am fost de acord. Ne vom mai întâlni după Paşte şi vedem dacă vom mai continua. Am fost bucuroasă şi onorată că am fost aleasă şi sper să fie un contract de lungă durată. A ieşit ceva foarte frumos, căci am primit zeci de telefoane cu felicitări de la prieteni şi cunoscuţi", a declarat Maria Dragomiroiu pentru Click!