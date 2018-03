Alexandru Arsinel a marturisit ca a visat-o pe Stela Popescu: „Nebuna asta a inceput..."

Alexandru Arsinel a povestit un vis pe care l-a avut cu Stela Popescu. Actorul recunoaste ca inca mai sufera mult dupa pierderea partenerei sale de scena.

„Tristetea e foarte mare. Am visat-o acum trei nopti, pentru prima data de cand a murit. Doare foarte rau. Treceam pe un culoar si, undeva pe un culoar in fund, incerca sa-l imite pe seful bisericii de la Constanta. Si zic "nebuna asta a inceput sa imite si preoti acum". Nu ne-am vazut, era foarte departe si ea canta", a povestit actorul, cu lacrimi in ochi, pentru Antena 1.