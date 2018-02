Alexandru Arsinel, dezvaluiri despre pasiunile nestiute ale Stelei Popescu

Alexandru Arsinel a recunoscut ca inca sufera dupa moartea Stelei Popescu si a vorbit despre perioada in care ea a devenit actrita la Teatrul de revista „Constantin Tanase". Actorul a vorbit despre cele mai grele momente din viata lui, dar si despre cum resimte lipsa colegei de scena.

Actorul a marturisit ]n cadrul unei emisiuni ca a iubit-o mult pe Stela si au trait momente speciale impreuna de-a lungul anilor pe care i-au petrecut pe scena. „Toti am incercat sa respectam acest simbol al teatrului de revista, noi toti am iubit-o pe Stela. Am trait multe momente importante in ceea ce priveste istoria teatrului de revista, Stela a venit cu doi ani inaintea mea aici. Impreuna am trecut prin multe momente dificile, inainte si dupa Revolutie, am intampinat ostilitati. Am fost suspendati de la televiziune la un moment dat. Ea iubea florile, nu imi dadea niciodata, nicio floare de la spectacole, putea sa fie ziua sotiei mele... Iubea pantofii, mereu isi cumpara pantofi de peste tot unde mergeam. Faptul ca nu mai e, ma intristeaza groaznic. Intotdeauna regreti." a declarat Alexandru Arsinel in emisiunea „Agentia Vip" de la Antena Stars.

Luminita, femeia care se ocupa de cabina Stelei Popescu de la teatru a marturisit ca ii este datoare regretatei actrite pentru tot ajutorul pe care l-a primit de la ea, atat profesional, cat si personal. „Traiesc datorita doamnei Stela Popescu, am avut o operatie si mi-a spus lasa, o sa fie bine, m-a ajutat ea si a fost bine. Eu am impresia ca inca ma striga, ma ridic si zic: a venit doamna Stela dar realizez ca nu e asa." a declarat si Luminita, femeia care avea grija de cabina Stelei Popescu.