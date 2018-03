Amanta lui Kamara: "Oana face videochat si in ziua de azi!"

S-au dus vremurile cand viata intima a lui Kamara era strict o chestiune de familie! De cand artistul a ales sa-si spele rufele in public in scandalul cu sotia, ies la iveala noi detalii despre adevaratele motive ale neintelegerilor dintre cei doi. Pusa la zid pentru trecutul ei dubios, Madalina, amanta cantaretului a facut la randul ei dezvaluiri uimitoare despre Oana Kamara.

Intre doua nu te ploua, dar nici bine nu-ti e! Kamara incepe sa resimta din plin jocurile pe care le-a facut osciland intre nevasta si iubita si a ajuns sa sa certe cu amandoua. Artistul s-a despartit de Oana, mama copilului lui, dar i-a dat papucii si Madaliniei dupa o serie de informatii pe care le-a primit despre ea.

Artistul este bulversat total de femeile din viata lui. Isi acuza sotia ca a intretinut relatii extraconjugale cu un alt barbat, dar nici noua lui partenera cu care s-a tot afisat nu este usa de biserica. Madalina este santajata de fostul ei iubit cu poze din intimitatea lor, iar in urma cu doar cativa ani ar fi incercat sa faca videochat. Condamnata pentru alegerile neinspirate pe care le-a facut in trecut, bruneta s-a aparat si a aruncat cu noroi in sotia lui Kamara, despre care a spus ca are astfel de preocupari si in prezent.

"La 20 de ani, 21 maxim, am incercat sa fac videochat. Am facut intr-un interval de o luna, sa vad cum este. Fiecare om are un trecut si poate nu de fiecare data ia cele mai bune decizii. Lucrul asta nu a fost pentru mine, drept urmare m-am axat pe total altceva", a spus ea la Kanal d. De asemena, Madalina a facut o dezvaluire socanta despre Oana, sotia lui Kamara. „Oana face videochat si in ziua de azi", a spus bruneta, extrem de nervoasa.

Kamara a confirmat printre randuri ca intr-adevar sotia lui ar fi fost protagonista unor scene interzise minorilor, dar a lasat sa se inteleaga ca nu acesta ar fi motivul real al despartirii lor. "Nu, eu cu Oana eram rupti de foarte multa vreme, nu are legatura cu situatia asta (n.r. videochat). Este o chestiune de care ea se ocupa de ceva vreme. De prin vara. Avea bani si de la mine, insa este posibil sa o faca si pentru asta (n.r. terapiile copilului). Eu nu judec pe nimeni. E vorba de incredere si respect", a spus Kamara, atunci cand a fost intrebat daca faptul ca Oana face videochat este motivul pentru care s-au separat.