Amanunte infioratoare despre ultimele zile de viata ale Israelei Vodovoz: "Daca e sa mor, vreau sa pic jos si sa mor"

La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viata a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela a fost gasita moarta in locuinta sa in urma cu cateva zile. Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive.

La emisiunea „Xtra Night Show", de la Antena 1, au fost invitate mai multe persoane care au cunoscut-o pe Israela Vodovoz. Una dintre cunostintele acesteia, Liliana Baciu, a oferit amanunte despre ultimele zile de viata ale Israelei Vodovoz.

„Israela a insemnat foarte mult pentru mine. Ultima conversatie am avut-o in 27 februarie. Mi-a spus ca se simte rau, pentru prima data. A facut 10 pasi si a zis ca nu mai putea sa respire. I-am spus sa mearga la doctor, a spus ca nu risca. A vorbit foarte mult despre moarte, mai mult ca niciodata. Mi-a spus: 'Mie nu mi-e frica de moarte! Daca e sa mor, vreau sa pic jos si sa mor'... Eu nu cred ca stie. El (n.r. Liviu Arteni, fostul sot), cat a trait ea, Israela ii ridica. Ultima data cand am vorbit cu ea isi facea probleme. Intr-o noapte a visat ca s-a sarutat cu el, dar parca ai fi spus ca e ceva fizic", a explicat Liliana Baciu.

„A fost un soc... Am avut un balsam de par de la Marea Moarta si femeia a luat aia si a spalat cada, chiuveta. Nu a spus nimic. Dupa cateva luni, ne-am intanit la o emisiune si mi-a dat. Israela m-a sustinut mereu. Exista un moment in viata fiecaruia cand nu mai simte ca face parte din aceasta dimensiune. Am inteles ca voia sa se mute in Spania din cauza astmului bronsic. I-am spus ca de ce nu se duce in Israel, in orasul pe care i l-am recomandat, dar a spus ca nu e plin de viata", a spus Cornel Gales, fostul sot al regretatei interprete de muzica populara Ileana Ciuculete.

„Saptamana trecuta a trecut pe la mine sa cumpere tigari. A zis ca vrea sa faca turul Europei pe jos. Avea intr-un buzunar 10 euro si a spus ca ii trimise fosta lui sotie 50 de euro", a spus si Ivanovici, un barbat care l-a intalnit pe fostul sot al Israelei.