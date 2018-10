Ana Simia a revenit în țară, după eliminarea de la Exatlon, și continuă acuzațiile la adresa foștilor colegi

Ana Simia a sosit în România după o lună petrecută în Republica Dominicană, performând pe traseele "Exatlon", unde a luptat ca o leoaică pentru echipa sa, doborând recorduri sau aducand de numeroase ori punctul victoriei pentru Războinici. Bătăioasă, cu zambetul pe buze și ovaționata de cei care se aflau pe aeroportul din București, simpatica războinică a declarat că nu regretă experiența unica traita in Republica Dominicana.

„M-am simțit trădata de cei cu care am împărțit și bune și rele timp de o luna în Dominicana. As fi trecut peste durere si accidentari și aș fi rămas până la capăt dacă eram intr-adevar o echipa. Sunt dezamagită de reacțiile și lipsa de verticalitate ale fostilor mei colegi, dar le doresc să câștige in continuare", a subliniat Simia. Înainte a pleca din competitie, Simia le-a spus colegilor săi ce avea pe suflet și a primit la rându-i numeroase reproșuri acide.

„Cred că ei au foarte mare dreptate, sunt un grup de 10, eu sunt doar una singura. Cred că greșeala mea este ca sunt foarte sincera și nu știu să mă ascund, nu sunt șmechera. Greseala mea este ca spun lucrurile intr-un mod foarte impulsiv, dar cred că aici, în grup, adevărul doare. Nu știu să joc doua Simia. Nu am incredere in nimeni„, a spus razboinica lui Cosmin Cernat atunci când a fost eliminată.