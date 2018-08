Anamaria Prodan, inca o "aroganta". A platit peste 100.000 de euro pentru un bolid, pe care l-a daruit fiicei sale, Rebecca

Anamaria Prodan are doua fete, Rebecca si Sarah, de care este foarte mandra. Motiv pentru care sexy-impresara le rasfata cum stie mai bine. De regula, cu cadouri scumpe, la fel cum s-a intamplat si acum.

De data aceasta, Rebecca a fost in prim plan. A implinit varsta majoratului, astfel ca Anamaria Prodan i-a facut cadou un bolid de lux, mai ales ca, in urma cu ceva timp, tanara a obtinut si permisul de conducere.

Mandra de cadoul primit, Rebecca a postat, pe contul personal de socializare, o fotografie cu "bijuteria" pe care a primit-o din partea mamei sale. Este vorba de un automobil care poarta semnatura unei cunoscute marci auto din Germania si al carui pret porneste de la 100.000 de euro, in functie de dotari.

Anamaria Prodan Reghecampf este de departe una dintre cele mai bogate femei din Romania si are cel mai bine platit sot. Dupa ce au strans o avere colosala, Anamaria Prodan estimeaza ca locul lor in topul milionarilor s-ar situa printre primii 75 cei mai bogati romani. Cu siguranta, sunt singurii romani care detin o locuinta de lux in cea mai buna zona din Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuinta de vis pe care au achizitionat-o in urma cu doi ani.