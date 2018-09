Anamaria Prodan: Sunt barbati care-si doresc aventuri cu mine, apoi isi dau seama de calitatile mele intelectuale!

De-o "modestie" vecina de apartament cu narcisismul, Anamaria Prodan spune, pentru cine sta s-o asculte, ca barbatilor le ploua in gura si au ganduri necurate atunci cand dau cu ochii de dezgolirile sale, uneori editate, care brusc se calmeaza atunci cand descopera ca gandeste.

Anamaria Prodan, impresara de fotbalisti si sotie de antrenor a emis aceasta maxima, intr-un interviu la Pro X, amintind ca pana si Gigi o mai trage de urechi cand posteaza cate-o poza in care apare despuiata.

"Gigi imi spune «Tata, nu e bine sa faci asa ceva, nu e firesc». Dar eu i-am zis «Patroane, sunt cea mai frumoasa si ce e frumos si lui Dumnezeu ii place. Daca nu-ti place nu te mai uita». Mai vede poza si pe WhatsApp si imi spune ca nu e bine ce fac.

In ziua in care voi implini 50 de ani voi aparea intr-un nou pictorial in Playboy. Sunt barbati care-si doresc aventuri cu mine, dar noi legam prietenii. Pana nu ma cunosc, ei se uita la cum arat. Apoi isi dau seama de calitatile mele intelectuale", a declarat Anamaria Prodan. Deci, fetelor, sa va fie clar, conform doamnei Prodan nu conteaza cat de frumoase sau urate, atragatoare sau nu, sunteti daca va pune naiba s-aveti si minte, n-aveti alta perspectiva decat sa ramaneti fete batrane, pentru ca neuronii unei femei, zice doamna, provoaca impotenta...