Andreea Marin, intr-o ipostaza neplacuta. Imaginile in care vedeta are un cucui in frunte, mare cat un ou!

Prezenta pe canapeaua emisiunii „Vorbeste Lumea", Andreea Marin a rememorat experienta neplacuta pe care a trait-o intr-una dintre vizitele sale la New York si in urma careia l-a cunoscut pe designerul Domenico Dolce. De asemenea, fosta „zana a surprizelor" a vorbit despre relatia pe care o are cu fiica sa, Violeta, dar si cu iubitul mai tanar.

La inceputul interviului, Andreea Marin a vorbit despre ultima vizita in New York, din care s-a intors recent si, unde a fost insotita de fetita si iubitul sau. Ulterior, vedeta a povestit cum s-a ales cu un cucui in cap, dupa ce a intrat in cel mai mare magazin detinut de creatorul de moda Domenico Dolce. Acesta inca nu isi deschisese oficial usile pentru oameni, dar, cum angajatii erau in focul pregatirilor, era mare zarva, Andreea Marin nu si-a dat seama unde intra si a pasit curioasa sa admire totul. La un moment dat, cand a vrut sa iasa, ea nu a observat o vitrina in care a intrat si s-a ales cu un cucui urias.

Bubuitura a fost atat de puternica, incat numerosi angajati i-au sarit in ajutor. A doua zi, Andreea Marin a avut parte de o surpriza din partea celebrului designer italian: o invitatie la inaugurarea magazinului, dar si o fusta extrem de speciala.

"Am fost acolo ca sa prezint un proiect pe care il am nu doar pentru Romania, ci care depaseste granitele - fost la sediul ONU, la UNICEF. (...). E foarte important sa se vorbeasca despre tara noastra si ceea ce facem noi aici, acolo unde oamenii sunt deschisi spre noi, deschisi sa ne ajute. (...). De unde sa reconstruim lumea asta pe baza sanatoasa? (...). Trebuie sa pornesti de undeva de unde ai radacini curate - nimeni nu are o solutie clara. (...). Eu cred ca daca ne-am asculta copii - spun niste lucruri care si a incerca sa asta te poate aduce cu picioarele pe pamant, asta te poate aduce in punctul in care poti sa aduci solutii. Este o platforma internationala de a recontrui lumea maturilor de la cei mai proaspeti dintre noi.

Eram turist la vremea aceea - ma plimbam pe bulevardele din New York - am intrat undeva, e o firma foarte cunoscuta... Domenico Dolce deschidea cel mai mare magazin care ii poarta numele. Inca nu era deschis, dar usa era deschis, eu am intrat. (...). Cand dau sa ies, am dat cu capul intr-o vitrina. Eu am vazut la propriu stele verzi. (...). A venit cineva la mine, foarte ingrijorata, de altfel, cu o multime de intrebari: «Dar stati jos, vreti un pahar cu apa?» Imi cheama un taxi. A doua, cand ma trezesc in camera de hotel cu un cadou si o invitatie sa vin la locul faptei.", a povestit Andreea Marin in cadrul emisiunii „Vorbeste Lumea".

Andreea Marin a raspuns la o intrebare legata de viata intima cu actualul ei iubit Fosta „zana a surprizelor" se iubeste de mai bine de o jumatate de an cu un diplomat, angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. "Iubitul tau cum te prefera?", a intrebat-o Adela Popescu. "Are o fotografie preferata, cea in care tin o sapca intr-o parte. El ma prefera asa cum sunt eu.", a raspuns vedeta.