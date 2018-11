Andreea Raicu a pozat goala, într-o imagine demnă de marile fotomodele ale lumii

Andreea Raicu a zguduit puternic imaginația fanilor săi, după ce s-a pozat într-o ipostază inedită, dezvăluind ceea ce nimeni nu a avut prilejul să vadă până acum. Vedeta a răspuns unei provocări și a decis să pozeze nud, însă ipostaza în care a apărut a incendiat internetul.

„Nu am mai simțit să fiu altcineva decât sunt", a scris Andreea Raicu, alături de poza alb-negru, în care apare așa cum a înzestrat-o mama-natură. „Naturaletea si increderea sunt nepretuite si o fac pe o femeie mult mai frumoasa decat toate mastile si ideile preconcepute despre cum ar trebui sa fie sau sa arate. E printre putinele sedinte foto in care nu am mai simtit sa fiu altcineva decat sunt, nu am incercat cu tot dinadinsul sa arat sau sa transmit vreun mesaj anume. Nu am mai vrut sa arat nici ca sunt independenta, nici ca sunt puternica, nici ca nu am nevoie de nimic. Am fost confortabila cu cine sunt, cu corpul meu, fara rusinile care ma blocau de fiecare data. Am fost feminina si vulnerabila. Am fost relaxata. Am fost eu. Ma bucur ca am facut aceste poze acum, la 41 de ani, pentru ca stiu ca daca le-as fi facut in urma cu cativa ani, cu siguranta rezultatul nu ar fi fost acesta", a scris Andreea Raicu pe Instagram.