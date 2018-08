Anunt de ultima ora facut de Irina Loghin

Irina Loghin (79 ani) a fost dintotdeauna o mare iubitoare de animale. Are acasa atat pisici, cat si un catel, insa, de cateva zile, s-a mai ales cu alti trei pisoi, pe care i-a gasit abandonati in Parcul Herastrau.

Pentru ca este mai mult plecata in turnee si nu are timp sa se ocupe si de aceste mogaldete, artista a cerut sprijinul prietenilor ei virtuali de pe Facebook, unde a lansat un anunt: "Dragii mei, am gasit abandonati 3 pisoiasi dragalasi si jucausi. Eu nu ii pot pastra, deoarece mai am inca 3, asa cum bine stiti. Ii ofer spre adoptie si imi doresc din suflet sa gaseasca niste stapani iubitori. Poate printre voi se gaseste cineva care sa ii vrea. Daca sunteti interesati, va rog sa-mi lasati mesaj in privat!", a scris Irina Loghin.