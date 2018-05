Anuntul facut de un roman pe Facebook: Casuta care asteapta o familie de pensionari sau o doamna pensionara care sa locuiasca gratis in ea

Nostalgia, dorul de bunici si de copilaria petrecuta in casuta de la tara au determinat un roman sa recurga la o solutie inedita: a decis sa ofere micul sau „colt de rai" unei doamne pensionare sau unei familii de pensionari pentru a locui acolo. Si asta doar pentru a mentine locul „viu" si pentru a avea cine sa ii intampine atunci cand vin in weekend.

Cativa internauti au distribuit anuntul pe Facebook, in speranta ca cineva se va arata incantat de aceasta oferta. „Suntem in cautarea unei doamne pensionare sau a unei familii de pensionari care sa locuiasca pe viata, limitat sau nelimitat, in casuta noastra de la tara si care sa ne aduca aminte cu bucurie de bunica noastra iar noi sa venim in weekend si sa petrecem clipe frumoase impreuna, ca si cand am fi parinti si copii.

Dorim ca doamna sa fie (daca se poate) nefumatoare si iubitoare de animale deoarece avem cativa caini pe care ii iubim si carora trebuie sa le dea de mancare si apa de doua ori pe zi, cu mancare cumparata de noi. Putem sa luam si alte animale daca se doreste: purcei sau gaini.

Casa este in Ialomita, pe DN2A intre Urziceni si Slobozia (localitatea Ciochina-conform anuntului) e solida si in stare foarte buna. Avem o bolta cu vita de vie, o gradina de flori de 200 mp si o livada de 700 mp cu meri, pruni, gutui, ciresi, peri, corcodusi, visini. Casuta e cocheta si foarte bine compartimentata, e din caramida, e mobilata 75%, are trei 3 camere, bucatarie de iarna, baie, garaj, bucatarie de vara, foisor. De asemenea, avem sobe din teracota dar si centrala termica pe lemne cu calorifere, put forat, boiler, panouri solare, bucatarie de vara, 200 mp de curte betonata.