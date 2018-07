Barbatul care apare in camera cu Thalia este Cezar din Barlad. Romanul a cucerit-o pe frumoasa cantareata mexicana

Necunoscut in tara unde s-a nascut, frumuselul actor cu origini romanesti Cezar Constantine a dat o mare lovitura peste Ocean! Intr-un timp record, ultimul videoclip in care a jucat a atins 140 milioane vizualizari.

In doar o luna, tanarul a devenit unul dintre cei mai discutati si admirati barbati in intreaga lume, in mod special in Statele Unite, datorita succesului muzical reputat la scara mondiala cu 'No Me Acuerdo', un nou hit al celebrei Thalia. Filmuletul in care Cezar Constantin, devenit Constantine, aratosul actor de doar 28 de ani, joaca rolul iubitului faimosei soliste mexicane Thalia a batut reale recorduri de popularitate, fiind la scurta 'distanta' de a atinge 140 milioane de vizualizari Youtube.

Sucesul 'No Me Acuerdo' (Thalia& Natti Natasha) este, in acest moment, una dintre cele mai bine difuzate melodii pe continentul american, iar Thalia, pe numele sau Ariadna Thalía Sodi Miranda, este laureata a prestigioaselor premii muzicale 'Latin Grammy' si' Latin Billboard'. Actorul Cezar Constantine, vedeta din videoclipul Thaliei, este nascut in Romania

Aratosul actor Cezar Constantine a vazut lumina zilei la Barlad, in 89, iar de la 8 ani se afla in Statele Unite. A studiat actoria la Media Performance Institute din Boston, apoi 'Film and Commercial Acting' (Shetler Studios) si celebra Academie 'Stella Adleer Studio' of Acting din New York, arata libertatea.ro.

Venirea sa in cel mai cosmopolit oras al Americii a coincis cu afirmarea sa, Cezar fiind distribuit in mai multe pelicule -'Mosden', 'Loss of Soul' (2014, 'Crazed (2014), 'Burnt popcorn', 'Spit' (2016) dar si in faimoasa productie cinematografica 'King Lear' lansata anul trecut. De asemenea, a jucat pe faimosul bulevard al teatrelor, Broadway, in 'Light and Shadow' si a aparut si in cateva seriale de televiziue produse de canalul Discovery.

Fiecare aparitie a sa in New York a devenit o relala surpriza pentru fanii sai. American dar cu sange romanesc, Cezar Constantine a tinut sa fie alaturi de frumoasa Nelly Nastase, la spumosul eveniment de lansare a colectiei vestimentare a acesteia, NellN (FOTO), ce a avut loc in Manhattan, inima New York-ului.