Cand doctorii nutritionisti tin regim. Mihaela Bilic: "Nu tresar de bucurie la gandul mesei care va veni"

Ai spune ca doctorii nutritionisti, datorita regimului de viata echilibrat pe care se presupune din start ca il au, sunt feriti sa treaca prin supliciile unui regim alimentar de lunga durata. Si totusi, doctor Mihaela Bilic a luat hotararea sa manance o perioada, cateva saptamani, doar peste si legume. Constatarile pot fi citite in randurile de mai jos.

"Am spus mereu ca placerea trebuie respectata si cautata, satisfacuta, fara ea nu se poate. Ei bine, sunt martora unei dileme a fiintei mele care nu reuseste sa-i placa cu adevarat ceea ce stiu ca-i face bine si e sanatos... la mancare ma refer.

Pe vremea cand eram studenta inca se mai recomanda regim alimentar strict daca aveai hepatita. Toata lumea manca branza de vaci si carne fiarta, totul fara sare si fara gust- nu stiu daca le placea, insa se vede treaba ca le facea bine. Mai nou am decis si eu sa-i dau un ragaz ficatului si un restart metabolismului (chestie de varsta), asa ca am adoptat o dieta sanatoasa bazata pe peste si legume. Nu exista alimente mai recomandate si mai eficiente cand vine vorba sa ne hranim cu adevarat corpul si totusi putin sunt cei care sa le consume cu regularitate, ca la carte.

Care este in prezent rezultatul experimentului meu? Dupa cateva zeci de zile (cam 3-4 saptamani) am ajuns sa ma calmez si sa nu mai poftesc la paine si branza, slabiciunea vietii mele. Tot dupa o luna am inceput sa simt beneficiile, era uimitor faptul ca ma simteam mai bine la propriu, parca totul functiona altfel. Alt avantaj este ca m-am detasat de mancare, nu poti avea fantezii culinare cu peste si legume. In final si mintea mea a inteles ca asta e meniul monoton la care are acces, asa ca nu mai zburda de bucurie si nici impulsiva sau nerabdatoare nu mai este stiind ca o asteapta peste cu legume.

Care sunt dezavantajele, de ce stiu ca nu voi face asta pe viata? Pentru ca nu-mi place! Sa nu ma intelegeti gresit, as putea manca somon cu brocoli sau dorada la gratar cu salata de rucola in fiecare zi. Problema e ca nu sunt satisfacuta, nu tresar de bucurie la gandul mesei care va veni, nu ma topesc de placere la fiecare inghititura din farfurie, nu salivez cand simt mirosul din bucatarie. Ma hranesc si atat!

De ce nu ne satisface linistea simturilor care vine la pachet odata cu pestele insotit de legume, adica cu mancarea sanatoasa? Nu stiu sa va raspund insa toata munca mea din ultimele saptamani si toata detasarea vizavi de mancare s-au dus pe Apa Sambetii intr-o clipa au fost suficiente un mic foarte mic, o bucata de telemea si doua guri de paine ca sa ma trezesc din amnezia gustativa! Asa ca azi iau totul de la capat- alte cateva zeci de zile de peste cu legume ca sa uit ce buna e painea si ce mult imi place branza', a scris doctor Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.