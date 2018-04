Cat de mult dureaza, de fapt, o partida se sex live in filmele porno

Multa lume isi inchipuie ca actorii de firlme porno sunt si foarte dotati din punct de vedere al organului sexual, dar ca sunt si foarte rezistenti la partide de sex, putand sa faca amor ore in sir fara sa oboseasca sau sa ejaculeze doar atunci cand doresc.

In realitate, vedetele porno dezvaluie cum stau lucrurile. "O scena de sex este filmata, in realitate, din mai multe acte sexuale. Se filmeaza cu 2-3 camere de filmat si o actiune are loc functie de pozitii. Sexul oral se trage separat, la fel si prelusiul, apoi penetrarea e facuta din mai multe bucati care se fac la montaj. Barbatul nu ejaculeaza decat la final, iar, in general miscarea de penetrare sexuala dureaza cam 2-3 minute pentru iecare filmare, facuta cu mai multe camere, pe 4-5 pozitii sexuale. Barbatul e actor, el isi mentine erectia oarecum la comanda, la fel si ejacularea, dar in realitate nu e vorba de un act sexual, asa cum fac partenerii obisnuiti", a dezvaluit Sandra Belle, o starleta de filme porno din Romania care face filme pentru adulti in Statele Unite.

"Un actor de filme porno e si el om. Scenele de sex sunt regizate si montate, din careva minuete, cu mai multe camere si mai multe pozitii, se scot zeci de minute de sex parand o partida nesfaesita. Exista si situatii in care o scena este trasa in mai multe zile. Azi, de pilda facem sexul oral, maine cel anal, sau alte pozitii, iar fiecare pozitie e un act sexual in parte, cap coada, cu erectie, penetrare ejaculare in exterior, pentru o mai buna senzatie de live. Apoi aceste acte sexuale, fiecare in parte sunt puse cap la cap, la fel si penetrarile, sau ejacularile, dand impresia unui singur act sexual superperformant, dar fiecare act sexual in parte dureaza maximum 5 minute, ba chiar actorii sunt incurajati sa faca miscarile sexuale foare intense, cu rapiditate mare, ceea ce conduce la o ejaculare dupa maximum 3 minute. Dar puse cap la cap scenele pot sa dureze si 20 de minute", dezvaluie Laura Palmer, o alta actrita de filem porno originara din Ungaria.

Si Mia Khalifa, una dintre cele mai apreciate actrite de filme pentru adulti a dezvaluit recent unde este situat puncul G la femei, ca barbatii sa stie cu exactitate, iar in acelasi timp a aratat si cam cat tine o partida sexuala live cu un actor porno. Partidele live sunt cele care se filmeaza cap coada ca un act sexual real, dar cu mai multe camere. Actul in sine are o durata dar din scenele si unghiurile filmate de 2 sau 3 camre video se obtin usor 20-25 de minute de sex cvasi-autentic. Tânăra a fost rugată intr-un interviu să răspundă unei întrebări care preocupa pe multa lume: "Cât de mult durează, în realitate, o partidă de sex pentru o scena XXX?" Mia Khalifa: "Undeva între 5 şi 7 minute... Câteodată, cei norocoşi pot savura momentul mai mult, depinde cât de pasionali sunt actanţii, undeva până la maximum 10-15 minute de live sex."