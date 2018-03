Cati bani a facut amanta lui Kamara din Videochat

Mădălina, amanta cu care Kamara s-a afişat în public, a recunoscut că a făcut videochat pentru o scurtă perioadă de timp.

"Stăteam în casă și făceam cartofi prăjiți, cântam, dansăm. Am câștigat în jur de 3.000 lei în 10 zile. Am renunțat pentru că nu era de mine, trebuie să fii făcută pentru asta. Eu nu sunt făcută pentru asta, nu părea natural la mine. Am decis să mă angajez și să fac meseria pe care o iubesc. Eu la locul meu de muncă din Brașov, în cea mai proastă luna a mea, câștigăm 3.000 lei. În lunile bune ajungeam și la 6.000 lei", a povestit Mădălina. În tot acest scandal, Mădălina a acuzat-o pe soţia lui Kamara că încă face videochat, lucru care nu îi era deloc străin artistului.