Ce au spus Delia si Gina Matache, dupa ce au aflat ca Oana este insarcinata

Delia este in culmea fericirii. Celebra cantareata a aflat ca sora sa, Oana, este insarcinata pentru a doua oara. Jurata de la iUmor a facut primele declaratii dupa ce a aflat ca va fi din nou matusa.

„Sora mea devine o mama eroina. Suntem happy pentru ea si asteptam sa vedem cum decurg lucrurile. Ne bucuram de treaba asta si eu si mai mult pentru ca am fost foarte aproape pas cu pas. Mama are grija de copil.", a marturisit Delia, conform cancan.ro. Si Gina Matache, mama Oanei si a Deliei Matache, a facut dezvaluiri suprinzatoare despre reactia sa in momentul in care mezina a anuntat-o ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil.

Contrar tuturor asteptarilor, Gina Matache a marturisit ca nu a fost incantata la aflarea vestii. „Cand am aflat vestea nu am fost foarte incantata pentru ca am spus ca nu se poate asa repede. Nu stiam daca medical are voie asa repede. Dupa aia ne-am mai relaxat, ne-am consultat cu totii, mai de voie, mai de nevoie. Pe mine m-a anuntat intr-un mod asa cum ar fi fost trista: „Mami, cred ca iarasi am ramas"...

Gina Matache recunoaste ca o sperie diferenta mica de varsta dintre copii. "Aseara (joi, n.r.) am aflat ca este baietel. Pe mine ma sperie diferenta mica de varsta intre copii, Oana imi da mie curaj... Dar una peste alta, e baiat si e primul baiat din familie", a marturisit ea. Sora Deliei, Oana, este insarcinata in patru luni cu cel de-al doilea copil. De data aceasta, Oana va aduce pe lume un baietel. Ea mai are o fetita, Jessie, din mariajul cu Razvan Mihet.