Ce boala risti sa faci daca dormi langa cineva care sforaie

Stim cu totii cat de neplacut este sa dormi langa cineva care sforaie. Indeosebi daca esti o persoana sensibila si te trezesti usor, dormitul langa o astfel de persoana poate fi o adevarata corvoada. Sforaitul apare atunci cand exista congestii nazale sau o deviatie de sept. Totusi, in 85% din cazuri, sforaitul apare din cauza dormitului pe spate, care ingreuneaza respiratia.

Desi toata lumea stie care sunt efectele pe care sforaitul le are asupra persoanei in cauza si riscurile asupra sanatatii, nimeni nu vorbeste despre bolile pe care le poti face daca dormi cu o astfel de persoana. Numeroase studii au ajuns la concluzii surprinzatoare, despre care vei afla mai jos.

Atunci cand te trezesti brusc din somn, presiunea sangelui creste. Daca mai este si un zgomot care te sperie, atunci probabil stii acea senzatie de caldura care iti cuprinde corpul in timp ce inima iti bubuie in piept. Un studiu legat de efectele pe care le are sforaitul a ajuns la concluzia ca, daca dormi cu cineva care sforaie, iti va creste presiunea sangelui.

Oamenii de stiinta au studiat 140 de voluntari in casele lor din apropierea unor aeroporturi cunoscute. Acestia au ajuns la concluzia ca zgomotele avioanelor au acelasi efect precum zgomotele produse de partenerul care sforaie.

Presiunea sangelui creste odata cu intensitatea sunetului, spun cercetatorii in European Heart Journal. Tipul sunetelui si originea acestuia nu sunt prea importante. Volumul este cel care conteaza, dar si modul in care creste.

Lars Jarup, unul dintre autorii studiului, a afirmat: „Stim ca zgomotul produs de avioane poate fi destul de neplacut, dar studiul nostru arata ca mai poate sa afecteze si sanatatea oamenilor". Acesta a mai adaugat ca „zgomotul produs de avioane noaptea poate influenta presiunea sangelui si creste astfel riscul de hipertensiune". O presiune ridicata a sangelui este un factor de risc si pentru atac cerebral, boli de inima, boli de rinichi si dementa.

Desi sforaitul poate fi destul de neplacut intr-o casnicie, cuplul trebuie sa verifice toate optiunile de tratament, astfel incat sanatatea niciunuia dintre parteneri sa nu fie afectata.