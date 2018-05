Ce mesaje dure a primit bucatarul mincinos de la «Chefi la cutite»

Daca pana acum nu multa lumea stia cine este Miklos Tolnai, dupa emisiunea de la Antena 1, in care a reusit sa produca emotii pe banda rulanta cu o poveste imaginara, a reusit sa-si faca mai multi "fani" decat credea.

Din pacate insa pentru bucatarul mincinos, cei din fata micilor ecrane nu au reactionat prea bine dupa ce Ministerul Apararii Nationale l-a demascat. Mesajele care au curs pe pagina lui oficiala de soclializare nu-i fac deloc cinste. Cu toate acestea, el a ramas in concurs, dar si in bucataria unui restaurant din judetul Dej, unde este angajat ca sa-i incante pe clientii cu retete sofisticate.

Oricine poate spune o poveste lacrimogena la tv, dar Miklos Tolnai a starnit furia fanilor "Chefi la cutite" dupa ce s-a dat drept ofiter al armatei romane. Barbatul a aparut la Antena 1 si a sustinut ca ar fi stat in coma timp de trei luni, la baza militara americana din Germania, Ramstein, medicii de acolo reusind sa-l puna pe picioare. Si asta nu este tot. Tolnai a explicat cu lux de amanunte cum a participat la cinci misiuni internationale si ar fi suferit 85 de fracturi. Nimic mai fals, povestea fiind o pura inventie, demascata de MApN, dupa verificari in baza de date. Tanarul a reusit insa sa-i convinga pe producatorii emisiunii, care au lasat povestea lui pe post fara sa o verifice si starnise emotie si in randul fanilor shiw-ului culinar. Dupa ce acestia au aflat ca totul este o inventie au reactionat dur si nu l-au menajat deloc pe bucatar, caruia i-au trimis mesaje aspre. Redam mai jos o parte din ele:

"Impostorule! Sper ca chefii sa ia atitudine si sa te elimine pentru minciuni! Asta daca nu sunt in complicitate cu tine!", "Am murit cand a zis ca bucataria era mai grea ca armata. «Cati ai omorat?», il intreaba Dumitrescu.. Multi! zise impostorul! E ca sosul bechamel pentru tine, chef!", "Un nesimtit si un mincinos! Patezi imaginea oamenilor care chiar au luptat in teatrele de operatiuni. Un 0 barat!", "Ai mintit ca un jeg", "Mizerie ce esti!", "Din cate povesti erau pe lumea asta, ai ales-o pe cea mai proasta. Frumos ar fi sa dezminti in spatiul public. Pentru linistea ta, fii fair ! Termina cu bucataria, ca nu ai habar cum e cu militaria. Urata inventia cu crimele facute acolo!", asa suna ce i-au transmis nervosi fanii emisiunii.

Miklos Tolnai nu a reactionat pana acum in niciun fel. Antena 1 insa a decis sa nu-l elimine din show. "Antena 1 va lua masurile necesare conform contractului incheiat cu concurentul Tolnai Miklos, iar viitoarele editii vor fi editate, pastrandu-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale in bucatarie. Conform regulamentului si structurii show-ului, cei trei chefi jurizeaza strict farfuria care le-a fost adusa in fata, fara a sti cine este omul din spatele panoului si care este povestea lui. Evolutia concurentului in emisiune are la baza exclusiv talentul sau in bucatarie", se arata intr-un comunicat oficial trimis de postul din Baneasa din urma cu doar cateva zile.