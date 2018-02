Ce probleme are Ozana Barabancea după ce a slăbit 40 de kilograme

Jurata de la „Te cunosc de undeva" a declarat că a reușit să slăbească 38 de kilograme în sapte luni și jumătate și își dorește să ajungă la suplețea de care se bucura în liceu.

Nu a reușit să slăbească prin diete sau regim din cauza faptului că nu a avut suficientă voință pentru a realiza acest lucru. Ozana a explicat cum din cauza pierderii în greutate a tot mai multor kilograme este nevoită să facă gimnastică deoarece o doare spatele. Artista a fost nevoită să bea lichide 10 zile după operație. însă după șapte luni, poate mânca orice își dorește.

„Am reuşit să slăbesc, acum trebuie să mă menţin, nu e uşor. Am slăbit 38 de kilograme în 7 luni şi jumătate, mai am de dat jos şase kilograme pentru a reveni la silueta din liceu. Nu am reuşit să slăbesc prin diete, probabil nu am avut destul de multă voinţă. Trebuie să fac obligatoriu sport. Mă doare spatele şi e nevoie de gimnastică. De luni încep serios. Am băut lichide 10 zile după operaţie, doar lichide, supă strecurată. Acum, la şapte luni mănânc orice, mănânc să mă hrănesc, în jur de 100 de grame la masă. Sunt atentă la ce mănânc, am renunţat la ceapă şi la mămăligă caldă cu brânză, să nu îmi fie rău. Dacă nu aş fi avut o carieră în muzică poate aş fi fost actriţă. Eu scriu şi poezii, poate le voi publica cândva." a declarat aceasta la Antena Stars.

Ozana a mărturisit de curând că nu-i este frică de moarte, ba, mai mult, artista știe să facă o colivă foarte delicioasă. „Fac cea mai bună colivă din lume şi pot concura cu oricine se dă specialist. O rog pe Gloria (n.r. fiica) să mă ajute. Ea spală grâul în 9 ape ( n.r. corespunzătoare celor 9 cete îngerești) şi cel mai important este fecioria ei. Am făcut pentru tatăl meu toate pomenile şi ultima dată pentru un coleg. S-a mâncat toată. (...) Nu trebuie să ne fie frică de moarte. Eu i-am pregătit pe cei pe care îi cunosc şi le-am spus că acest moment este de fapt întâlnirea cu Hristos", a povestit soprana fără rețineri.