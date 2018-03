Ce spune Laura Cosoi despre relaţia lui Smiley cu Gina Pistol. A avut o reacţie genială

Brian Johnson, care suferă de o afecţiune auditivă, a cântat în Hawaii împreună cu prietenul lui Mick Fleetwood piesa "Get Your Kicks On Route 66". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site" ...