Cea mai cunoscuta dadaca din Romania e foarte schimbata si traieste o mare drama

De Irina Petrea au auzit multi, de pe vremea cand aparea la televizor si ajuta parintii sa isi rezolve problemele cu copiii neascultatori. Desi si-a dedicat o buna parte din viata pentru a educa parintii si copiii, cea mai cunoscuta dadaca din Romania nu a putut ramane niciodata insarcinata.

Acum cativa ani, Irina Petrea era o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, gratie aparitiilor sale la Prima TV, in emisiunea „Supernanny". Irina ii ajuta pe parintii care aveau probleme cu copiii sa le inteleaga mai bine nevoile si sa gaseasca solutii ca sa apropie familiile. In ultimii ani, Irina Petrea a disparut din lumina reflectoarelor, insa continua sa ajute parintii sa depaseasca problemele pe care le au cu copiii lor, tinand conferinte in toata tara.

Irina Petrea si-a dedicat toata viata copiilor, insa marea drama din viata ei este ca nu a putut ramane niciodata insarcinata. „M-am obisnuit cu asta, am trecut peste! Pur si simplu sufar de ceea ce sufera o multime de alte femei, de infertilitate primara, doar ca nu am stiut. Cand am vazut ca nu raman gravida, m-am intrebat oare de ce? Apoi facand tot felul de analize am constatat ca sufar de acest lucru si nu se poate face nimic.

M-am gandit sa adopt un copil, dar pentru asta trebuie sa fii ambii parteneri de acord..., iar acest subiect a ramas suspendat deocamdata. Nu am putut sa ne punem de accord cu privire la acest subiect si am lasat-o asa, pentru ca e mai bine sa raman echilibrata decat sa ma tulbur cu o gramada de lucruri pe care nu le pot rezolva. Nu am facut nicio drama din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, pana la urma trebuie sa accepti ceea ce nu poti sa schimbi", povestea Irina Petrea de curand.