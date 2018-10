Cel mai tare playboy italian a murit în timpul unei partide de amor cu o româncă. Zanza a avut aventuri cu 6.000 de femei

Unul dintre cei mai cunoscuți playboy din Italia, și nu numai, a murit subit. Acestuia i s-a făcut rău după o partidă de sex cu o româncă. Maurizio Zanfanti, cunoscut drept Zanza, a fost cunoscut ca fiind cel mai tare playboy din Italia, dar nu numai. Era faimos în toată Europa pentru cuceririle sale amoroase, în jur de 200 pe an.

Don Juan-ul italian a murit așa cum cum a trăit, făcând amor. Zanza a încetat din viață în noaptea de marți spre miercuri, în timpul unei partide de amor cu o româncă în vârstă de 25 de ani. Avea 63 de ani. Zanza s-a întâlnit cu tânăra româncă. Cei doi au mers cu mașina lui până în zona Pradella, din Rimini, acolo unde deținea un teren. Au făcut sex în mașină și brusc, în jurul orei 2:00 dimineața, playboy-ului italian i s-a făcut rău. Românca a fost cea care a sunat la serviciul de urgențe 118. Din păcate, pentru Maurizio Zanfanti nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit în urma unui stop cardiac. Trupul neînsuflețit al lui Zanza a fost dus la morgă.

Zanza a a fost un adevărat cuceritor. Din anii '70 obișnuia să agațe turistele străine de pe Riviera Italiană. În ultimii ani, considera că-și încheiase „cariera" ca playboy. Maurizio Zanfanti se lăuda că, de-a lungul anilor, a întrețiunut relații sexuale cu 6.000 de femei. „Câte femei am sedus? Dat fiind că am activat în domeniu 35 de ani, ar putea fi vreo 6.000", spunea el. „Cred că am făcut mai multă promovare turistică pentru Rimini decât sute de agenții", se lăuda Don Juan-ul italian. Zanza era atât de celebru încât cotidianul german Bild i-a dedicat un amplu material în anii '80 celui pe care l-au considerat un sex-simbol masculin și foarte popular.