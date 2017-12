CEO-ul Miss America, suspendat din funcţie din cauza unor comentarii vulgare la adresa concurentelor

Sam Haskell trimitea unor membri ai consiliului mesaje privind foste Miss America, pe care organizaţia le numeşte „Forever Miss America", la adresa cărora folosea injurii şi făcea glume nepotrivite.

„Consiliul director al Miss America Organization a votat astăzi suspendarea preşedintelui executiv şi CEO-ului Sam Haskell. Domnul Haskell a fost de acord cu decizia consiliului", a transmis un purtător de cuvânt vineri. În plus, el a precizat că va fi desfăşurată o anchetă şi a asigurat că organizaţia îşi va continua misiunea de a susţine tinerele femei. Haskell susţine că acuzaţiile sunt „neadevărate", fără a specifica dacă se referea la articolul publicat de HuffPost. El a declarat că este „atacat" de aproximativ un an de către două femei care au fost numite în trecut Miss America şi că stresul i-a afectat judecata. Haskell şi-a cerut scuze, spunând că „greşeala mea este o greşeală a cuvintelor". Sam Haskell a condus Miss America Organization din 2005 şi a devenit preşedinte executiv în 2015. Concursul Miss America are loc din 1921.