Cristina Ţopescu, mesaj pentru tatăl său: "Este un luptător"

Cristina Ţopescu a transmis un mesaj care a indus mai mulţi oameni în eroare, după care a venit cu o rectificare: "Tatăl meu a fost toată viaţa discret şi demn. Poate a fost o greşeală a mea faptul că m-am exprimat aşa"

Realizatorul de televiziune Cristina Ţopescu a scris un mesaj de susţinere pentru tatăl său, comentatorul sportiv Cristian Ţopescu, care trece prin clipe grele la spital. "Tatal meu luptă, este un luptător. Toată viaţa am auzit de la el, de câte ori aveam vreo desnădejde: viaţa e o luptă, deci te luptă! Şi acum vreo lună de zile îmi spunea el mie: nu te lăsa, nu abandona! Asta îi spun şi eu acum, când mâ înţelege, dar nu-mi poate răspunde: ticu, luptă, nu te lăsa, te iubesc mult!", şi-a publicat gândurile Cristina Ţopescu.

Fiica sa a scris despre tatăl său că a fost întotdeauna trup şi suflet alături de ţară, "atat de mult, incat acum poate si asta il costa". "Mă rog să mai aibă puterea să lupte si va multumesc din suflet celor care sunteti alaturi de noi, familia lui, de el, omul care a fost trup si suflet pentru tara asta intotdeauna. Atat de mult, incat acum poate si asta il costa. Dar daca ar putea da timpul inapoi, sunt sigura ca ar face la fel, si-ar da sufletul pentru profesia lui, pentru tara lui, pe care n-a vrut niciodata s-o paraseasca.

Si-a pus tot sufletul in ce-a facut, acum sufletul lui e putin obosit, dar iubirea noastra si poate si a multora dintre voi il vor ajuta sa se ridice din nou. Medicii ii resusciteaza trupul si le sunt recunoscatoare, noi, doar prin ganduri bune, am putea sa-i resuscitam sufletul. Sper inca intr-o minune, dragii mei, inca mai sper!", a afirmat fiica jurnalistului.

Cristian Ţopescu, fostul comentator sportiv, se află la internat la Spitalul Elias din Capitală după ce a fost adus de urgenţă, marţi, a declarat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Silvius Negoiţă, precizând că jurnalistul nu se află într-o stare prea bună. Fostul comentator sportiv suferă de mai multe afecţiuni cronice, printre care şi diabet.

După ce mesajul iniţial a fost perceput greşit de mai mulţi oameni, Cristina Ţopescu a venit cu o rectificare: "Poate a fost o greşeală a mea faptul că m-am exprimat asa, la figurat si ca asta a a dat nastere la interpretari. Am scris si eu cum am simtit. Dar si de-ar fi fost asa, confidentialitatea medic-pacient e sfanta. Va pot spune eu acum, insa: tatal meu nu e resuscitat, a trecut de faza cea mai critica, dar sigur ca e inca o lupta, iar el lupta, medicii lupta si ei si avem sperante. Va multumesc pentru intelegere, dragi colegi de breasla! Si in numele familiei si, mai ales, al tatalui meu, un om care a fost toata viata discret si demn." Cristian Ţopescu are 81 de ani şi a fost comentator sportiv şi politician, fiind ales senator de Bucureşti, în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.