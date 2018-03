Cum a ajuns sa arate Bobby din serialul "Dallas". Actorul traieste o adevarata drama

Actorul Patrick Duffy, cel care a interpretat rolul lui Bobby in serialul "Dallas", a cucerit inimile tuturor romanilor. Insa, putini stiu ca anul 2017 a fost foarte greu pentru actor. El a trecut prin momente grele si dureroase, care l-au transformat complet.

De mai bine de un an, celebrul actor s-a retras din viata publica. Insa, in urma cu cateva luni, el a participat la un eveniment monden si a socat pe toata lumea. Patrick Duffy a slabit mult si a imbatranit. El a vorbit tarziu despre problemele de sanatate cu care s-a confruntat. "In aceasta zi, acum sase luni, inima mea s-a oprit. Inca mai traiesc pentru ca asta a fost dorinta ei. Vom fi impreuna pentru totdeauna. Iti multumesc pentru toata iubirea si grija!", a scris Patrick, pe Twitter.