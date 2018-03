Cum a tras Andrei Gheorghe cu munitie de razboi de Craciun in Armata pe vremea lui Ceausescu

Jurnalistul din Cluj Sorin Grecu a marturisit ca a fost coleg de armata cu Andrei Gheorghe. Intr-o postare emotionanta, jurnalistul a povestit momentele prin care a trecut alaturi de colegul sau "permanent de arest si de razvratire la absurditatile militarilor de acolo" care ii oprimau si incercau sa le distruga personalitatea si constiinta.

"S-a dus prietenul, fostul coleg de la Pro Tv si de armata al meu, ANDREI GHEORGHE... Ago Durov, Otto Pintovar, Pinto Otovar asa il dezmierdam noi, camarazii sai, militarii TR de la UM 01352, Cercetare-diversiune, Tomis-Nord si Palazu Mare, Constanta prin 1982 - 83... Colegul meu permanent de arest si de razvratire la absurditatile militarilor de acolo care ne oprimau si incercau sa ne distruga personalitatea si constiinta... De multe ori ne refugiam impreuna, stand fiecare pe bancuta lui in sala de dusuri, unde povesteam ore in sir despre poezie si arta - departe de orice urechi straine (...) N-o sa uit niciodata, de Craciunul lui 1982 eram amandoi in garda, santinele - la ora cea mai dificila, intre 1.00 si 4.00 dimineata - eu la "Cucuvele" (depozitul de carburanti) si el la Parcul auto. Ne croisem, cu greu, unul spre altul, o carare ingusta, prin zapada viscolita, dobrogeana, de vreo jumatate de metru - posturile noastre fiind invecinate - si sarbatoream Craciunul cu o sticla de vodca din care trageam, pe rand, in gerul aspru... Atunci, chitit pe noi - stiind ca dintr-o "aliniere" precum cea a "Grecului" si "Rusului" nu putea decat se apara ceva inedit - un plutonier al carui nume i l-am uitat, insa nu si porecla, "Tata", a aparut, la vreo treizeci de metri, fericit ca ne-a prins in offside. Si ne-a si strigat, satisfacut ca ne poate in sfarsit infunda: "Beti in post, deci batalionul disciplinar va paste"! Lucru care l-a infuriat atat de tare pe "Ago Durov" incat acesta a deschis, pur si simplu focul asupra lui, cu munitie reala... A fost urgie... Andrei nu l-a nimerit pe "Tata", insa a ciuruit blocurile dimprejur - aflate la circa o suta de metri - dar si cladirile joase ale cazarmei. Din fericire, incidentul a fost musamalizat - nu de dragul nostru, ci pentru ca unitatea sa nu-si piarda titulatura de "unitate de elita", iar noi am intrat iarasi in arest, la taiat peste zi cartofi si sapat santuri - iar noaptea la organizat cenacluri literare si momente poetice pentru marinari, trupeti si diribisti!", se arata in postarea lui Sorin Grecu.