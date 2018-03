Cum arată familia Danei Grecu. Prezentatoarea va deveni mamă pentru a treia oară

Dana Grecu, devenită recent Chera, trăieşte una dintre cele mai frumoase perioade ale vieţii! Ajunsă la vârsta de 40 de ani, trecută recent printr-un divorţ, jurnalista mărturiseşte că este însărcinată şi va deveni mamă pentru a treia oară.

Vedeta mai are o fată şi un băiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericită că în curând un bebeluş va apărea în viaţa ei şi a noului ei partener de viaţă. "Să ştii că îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, nu pentru că nu ar fi adevărat ce spui tu şi ce vezi tu, ci pentru că am aşa o strângere de inimă că este o vârstă şi mă rog la Dumnezeu să pot să duc sarcina la capăt. Să dea Dumnezeu să fie bine tuturor oamenilor care au aşteptări în sensul ăsta", a spus Dana Chera în cadrul emisiunii "Dincolo de aparenţe".

„Dacă toată lumea te întreabă de ce nu mai fac emisiune în fiecare zi înseamnă că este o foarte mare răspundere pentru mine. Înseamnă că ce am făcut, nu am făcut rău. Înseamnă că mă gândesc (n.r. dacă să facă emisiuni în fiecare zi), ceea ce fac fac cu mare răspundere şi cu mare dragoste şi ştii foarte bine că lucrurile pe care le fac, le fac cu toată energia mea. Pe mine mă cheamă Dana Chera. Aproape 20 m-a chemat altfel. Este un alt început, sunt tot eu, nu e nimic schimbat, doar că am o mai mare experienţă de viaţă. N-am spus public asta niciodată", mărturisea la începutul anului, Dana Grecu în direct, la Antena 3. Dana Grecu nu mai prezintă emisiunea „La ordinea zilei", însă nu va părăsi televiziunea, ci se va ocupa de alte proiecte.