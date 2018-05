Cum arata acum „Sclava Isaura", femeia pentru care a plans toata Romania. Actrita a implinit 60 de ani

Sclava Isaura" fost prima telenovela latino-americana difuzata in Romania dupa Revolutie. Serialul a fost vandut in peste 80 de tari si a avut un succes incredibil in toata lumea. A fost primul serial TV cu o actrita straina caruia i s-a permis difuzarea in China comunista.

Costume superbe, dragoste, intriga, o „scalva" frumusica si cu sarm, rigoare documentara, iata ingredientele unui serial care a spart audientele. Difuzat de TVR in anul 1992, „Sclava Isaura" a fost, la acel moment, liderul incontestabil de audienta, interesul pentru acest serial fiind comparabil, dincolo de diferentele de gen, cu cel pentru „Dallas" sau „Twin Peaks".

Lucelia Santos, interpreta sclavei Isaura, s-a nascut pe 20 mai 1957 in Santo Andre, Sao Paulo, Brazilia si inca de mica a imceput sa cante si sa danseze, fiind fascinata de scena, desi parintii ei nu erau de acord. Actrita s-a retras din lumina reflectoarelor din 2009, cand a jucat in ultima telenovela. De atunci prefera sa se relaxeze si sa faca sport. Mama a unui copil, actrita este divortata.