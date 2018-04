Cum isi spiona Stalin adversarii politici. Metoda este de-a dreptul uluitoare

Nu mai este de mirare pentru nimeni ca liderii politici recurg la gesturi greu de crezut pentru a-si indeplini scopurile. In ceea ce-l priveste pe Stalin, insa, conceptul de „gest greu de crezut" capata un cu totul si cu totul al contur, scrie ziarulnational.md.

Potrivit unui fost agent sovietic, serviciile secrete care colaborau cu Stalin incercau sa faca profilul psihologic al adversarilor politici intr-un mod inedit. Mai exact, in timpul vizitelor unor personalitati precum Mao Zedong la Moscova, in fiecare toaleta ce putea fi folosita de revolutionarul chinez erau instalate cutii secrete menite sa pastreze excrementele acestuia, urmand ca ulterior sa fie analizate in laboratorul secret al lui Stalin. Atunci sovieticii nu avea niciun fel de dispozitive de ascultare asa cum au agentii de astazi, de aceea specialistii lor au venit cu cele mai extravagante forme de extragere a informatiilor despre o anumita persoana.