Daca Exatlon s-ar termina acum, el ar putea sa castige! Cine este concurentul cu cele mai multe victorii!

Au trecut aproape patru luni de cand a inceput competitia Exatlon, iar cei mai multi concurenti ramasi in concurs sunt chiar de la inceputul lunii ianuarie in Republica Dominicana.

Acum, in competitie, au ramas 5 Faimosi si 4 Razboinici, care lupta pentru a ajunge in finala si a pune mana pe premiul cel mare, de 100.000 de euro. Clasamentele neoficiale ale celor mai buni concurenti se modifica de la o saptamana la alta, in functie de performantele acestora de pe traseu.

In clasamentul jucatorilor Exatlon, Ionut "Jaguarul" e cel mai bun

Un astfel de clasament, intocmit inca din prima zi de concurs si pana acum, il da pe Ionut "Jaguarul" de la Razboinci, ca fiind cel mai bun. Astfel, din 206 meciuri jucate pana acum, Ionut a castigat 113. Cu acest scor, Razboinicul Ionut se afla pe primul loc intr-un clasament neoficial al celor mai buni jucatori.

Pe locul doi se afla Vladimir Draghia, care are 111 victorii, iar pe locul trei Alex Nedelcu (108 victorii), urmat de Catalin Cazacu (107 victorii).

In coada clasamentului Exatlon se afla, cum era normal, cei doi concurenti intrati mai tarziu in competitie: Larisa Vasile cu 77 de victorii si Valentin Chis "Bruce", cu 46 de victorii.