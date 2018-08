Dan Negru, critici dure, dupa pictorialul cu Elena Udrea insarcinata: As da o lege pentru asta

Vedeta celor de la Antena 1, Dan Negru, critica dur pictorialul cu Elena Udrea insarcinata, publicat de revista VIVA. El sustine ca ar da o lege prin care toate revistele sa fie obligate sa puna o banderola neagra, la astfel de pictoriale, in amintirea celor 1500 de copii sub un an, care mor anual in Romania.

"As da o lege ca toate revistele din Romania care vor mai avea pictoriale cu vedete insarcinate, cum e cel de acu' al Elenei Udrea, sa aiba pe coperta o banderola neagra in amintirea celor 1500 de copii care mor anual in Romania inainte de a implini varsta de 1 an! ROMANIA E PE PRIMUL LOC LA MORTALITATE INFANTILA DIN EUROPA. P.S. la coperta VIVA-fotografie nereusita care incalca principala regula a unei poze de coperta: sa recunosti din prima personajul din fotografie. Se invata in scolile de jurnalism", scrie Dan Negru, pe pagina personala de Facebook.