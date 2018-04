Dan Negru, declaratii halucinante despre familia Ploiesteanu: „Un medic a sfatuit-o pe mama sa-si ucida copilul!"

Durere fara margini pentru familia Ploiesteanu! Mihaita a murit pe pe 20 aprilie, la doar 32 de ani, dupa ce a trait toata viata imobilizat la pat. El s-a nascut perfect sanatos, dar un vaccin i-a cauzat o boala cumplita, tetrapareza spastica si encefalopatie. Fiul lui Nelu si al Elenei Ploiesteanu si-a petrecut ultima luna din viata in spital. Dan Negru a postat un mesaj socant despre drama familiei Ploiesteanu.

Elena Ploiesteanu l-a ingrijit zi si noapte pe Mihaita, de la varsta de doua luni, si l-a iubit nespus de tare. Dan Negru a vorbit despre situatia familiei Ploiesteanu si a dezvaluit ca, in urma cu 20 de ani, un medic a sfatuit-o pe sotia lui Nelu Ploiesteanu sa scape de copilul bolnav. Mai mult, se pare ca medicul inca profeseaza in Romania.

„Daca vrei sa scapi, fa-i un dus fierbinte si deschide geamurile. O sa-l traga curentul si o sa moara" i-a spus Elenei Ploiesteanu un medic, acu' vreo 20 de ani, vorbind despre copilul ei care era paralizat la pat. Nelu Ploiesteanu, tatal, spunea ingrozit povestea. Azi, copilul a murit dar la 20 de ani dupa ce doctorul a sfatuit-o pe mama sa-si ucida copilul! Medicul inca profeseaza in Romania!? Povestea de dincolo de zambetul lui nea Nelu... Cunosc totusi medici romani admirabili! Multi!", a scris Dan Negru pe Facebook.

Baiatul lui Nelu Ploiesteanu sa fie condus pe ultimul drum miercuri, 25 aprilie, sau joi, 26 aprilie. Momentan, nu se cunoaste data exacta. Nelu Ploiesteanu si sotia lui se pregatesc sa se desparta pentru totdeauna de unicul lor fiu. „Doar eu stiu ce am trait in ultima vreme. Eram de o luna cu el in spital. Vrem sa facem inmormantarea miercuri sau joi", a marturisit cu lacrimi in ochi sotia artistului, Elena Ploiesteanu.