Dana Chera pleaca de la Antena 3. Cine va prezenta "Adevaruri ascunse" in locul ei

Dana Chera, ex-Grecu, a aparut sambata, 28 aprilie, pentru ultima data pe sticla, in postura de prezentatoare. Cel putin pentru moment. Iar asta pentru ca intra in concediu de maternitate. Dana Chera va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani cu actualul ei sot, un medic stomatolog din Pitesti.

"Va spun sincer: n-am crezut ca o sa pot sa duc acest proiect, pentru ca am zis 'nu stiu daca ma potrivesc cu formatul', dar ceva in mine imi spunea ca eu sunt un pic altfel decat la "La ordinea zilei", adica sunt si ca acolo, dar mai mult ca aici. Si a trecut peste noi, doamnelor si domnilor, foarte multa vreme, vreo doi ani si ceva, 28 de luni, si iata-ne in punctul acesta, in care eu trebuie practic sa rezolv un lucru important: cel mai important lucru pe care il poate rezolva un om intr-o viata. Si acesta este motivul pentru care "Adevaruri ascunse" va fi de saptamana viitoare cu o alta gazda", a spus Dana Chera in editia din 28 aprilie.

Carma emisiunii "Adevaruri ascunse" va fi preluata de Catalina Porumbel, care va continua alaturi de Lidia Fecioru si Mihai Voropchievici. Dana Chera s-a recasatorit la doar o luna dupa divortul de Bogdan Grecu, cu un medic stomatolog din Pitesti, Adrian Chera. Iata ca acum relatia lor a trecut la urmatorul nivel si vedeta tv se pregateste sa schimbe scutece din nou.