Dana Război, mărturisiri despre divorţul de politicianul Ovidiu Brânzan: "M-am prefăcut"

Dana Războiu a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viaţa ei. Fosta vedetă tv a acordat un interviu publicaţiei "Weekend Adevărul", în care a vorbit despre drama prin care a trecut la divorţul de primul ei soţ, politicianul Ovidiu Brânzan, pe care l-a acuzat de agresiune fizică.

"Eu am divorţat acum mulţi ani. Eram atât de supărată şi de revoltată încât nu mi-a mai păsat de imaginea mea şi de faptul că poate nu dă bine. Atunci am fost la poliţie, am făcut plângere, acum, privind în urmă, mă gândesc cât curaj am avut totuşi, pentru că primul meu soţ era politician, fusese ministru, era susţinut de partidul lui. Nu, nu a fost un incident izolat, a fost picătura care a umplut paharul."

Cum a trecut peste momentul acesta dificil? "M-am prefăcut. M-am prefăcut că mi-e bine, m-am prefăcut că sunt puternică până am ajuns să fiu aşa. „Fake it ‘till you make it" la mine a funcţionat perfect. Eram în continuare prezentatoarea TVR-ului, nu conta că am plâns toată ziua, eu seara trebuia să fiu fresh, zâmbitoare, senină, puternică", a declarat Dana Războiu.