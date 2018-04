De ce este vineri 13 o zi cu ghinion. Traditii si superstitii

Ziua de vineri 13 este considerata in credinta populara o zi fatala in care se petrec nenorociri. Pentru cei care se tem de aceasta zi si au o fobie, specialistii i-au dat si o denumire: triskaidekafobie. Din cauza acestei zile, persoanele superstitioase refuza sa faca lucruri importante, precum plecarea intr-o calatorie sau semnarea unor acte importante.

Superstitia zilei de vineri 13 isi are originea in arestarea majoritatii cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru) la ordinul regelui Filip al IV-lea al Frantei. Intamplarea a avut loc intr-o zi de vineri, pe data de 13 octombrie 1307. De atunci, aceasta zi a fost considerata una plina de ghinioane. Mai mult decat atat, clubul auto german ADAD a prezentat o statistica a accidentelor rutiere ale anului 2000. Potrivit datelor stranse, in zilele de vineri 13 au avut loc 894 de accidente. Media accidentelor in celelalte zile era de 975. In anii '30, vineri 13 devenise cea mai populara superstitie din Statele Unite.

Un an calendaristic are cel putin o zi de vineri care cade pe data de 13 si cel mult trei zile de acest fel. In 2018, ziua de 13 va cadea intr-o zi de vineri si in luna iulie.

Iata cele mai importante superstitii ale lui vineri 13:

1. Daca un copil sa naste intr-o zi de vineri 13, nu va avea noroc niciodata.

2. Un om nascut intr-o zi de vineri 13 va muri tanar.

3. Un copil nascut intr-o zi de vineri 13 va avea mereu ghinion, dar o parte din aceasta nefericire va fi inlaturata daca ziua nasterii lui va fi tainuita.

4. Un copil nascut intr-o zi de vineri 13 nu va avea noroc decat dupa ce toti cei care ii stiu adevarata data a nasterii vor muri.

5. Un copil nascut intr-o zi de vineri, va trebui sa poarte cu el un picior de iepure de la un iepure ucis la miezul noptii de un fermier sasiu. Daca copilul va pierde piciorul de iepure, va muri.

6. Daca o femeie isi serbeaza ziua intr-o zi de vineri 13, in mai putin de un an se va casatori si va avea un copil.

7. Este de rau augur sa te casatoresti intr-o zi de vineri 13.

8. Daca un cortegiu funerar taie calea unui om intr-o zi de vineri 13, atunci persoana in cauza va fi condamnata la moarte.

9. Cine iese din casa in noaptea de vineri 13 va avea convulsii.

10. Daca 13 persoane stau la o masa pe data de vineri, una dintre ele se va imbolnavi grav.

11. Nu purta negru in ziua de vineri, sau in scurt timp vei purta doliu.

12. Nu te tunde in ziua de vineri 13, sau cineva din familia ta va muri.

13. Nu te muta in casa noua intr-o zi de vineri, vei avea ghinion.