Declarația mamei Laurei Stoica, la 12 ani de la moartea artistei. „Am o bucurie ca și cum este acolo"

Mama regretatei artiste Laura Stoica a făcut declarații la 12 ani de la moartea acesteia. Ea a fost invitată la emisiunea „Răi da' buni", de la postul de televiziune Antena Stars, unde a vorbit despre fiica sa.

„E prezentă în permanență între noi. N-aș putea spune că... nu știu cum să vă spun. Am în casă câteva poze expuse. Și fără să vreau, de când mă scol și până mă culc le văd. Am o bucurie ca și cum este acolo. Am văzut odată o scenă la televizor, când cineva interpreta piesa ei, şi bineînţeles că nu a rezistat să o cânte fără să lăcrimeze. Mă bucur când o aud la radio pe ea. E cu totul altceva decât atât când o pun eu să cânte... Nu, nu am visat-o. N-am visat un vis așa... Poate e mai bine aşa. A fost ceva foarte vag, discret, am uitat imediat ce m-am trezit", a spus mama Laurei Stoica.

Laura Stoica, pe numele său real Adriana-Laurenția Stoica, s-a născut pe 10 octombrie 1967 și a fost una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, considerată drept cea mai importantă solistă rock din țara noastră. În seara de 9 martie 2006, Laura Stoica se întorcea la Bucureşti, după un concert susţinut în Urziceni. Înainte de localitatea Sineşti, o maşină a intrat pe contrasens şi a lovit în plin autoturismul în care se afla Laura Stoica şi logodnicul ei, Cristian Mărgescu. Impactul a fost extrem de violent, maşina fiind proiectată 20 de metri pe câmp. Într-o secundă, s-au stins trei vieţi, Laura Stoica fiind atunci însărcinată. Anul acesta s-au împlinit 12 ani de la moartea îndrăgitei cântărețe.