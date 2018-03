Destinul tragic al celui mai inteligent om din istorie. Nu avea nici doi ani cand incepuse sa citeasca

William James Sidis a fost considerat unul dintre cei mai inteligenti oameni de pe planeta, insa I.Q sau extrem de ridicat nu i-a oferit o viata pe masura, ba din contra.

Nascut in New Yok City din imigranti ucrainieni in anul 1898, William parea sa aiba un viitor stralucit. La doar 8 luni se hranea singur cu lingurita, la doar 1 an si jumatate putea sa citeasca, pana la varsta la care alti copii incep sa mearga la scoala, baiatul vorbea fluent in franceza, germana, latina, ebraica, greaca si rusa, iar la varsta de 9 ani fusese deja admis la Harvard.

Desi fusese admis la Harvard la doar 9 ani, profesorii il primesc la studii dupa trei ani de zile cand il considera mult mai matur din punct de vedere emotional pentru a urma studiile prestigioasei universitati. Fiind un subiect de stiri, reporterii il urmau deseori pe William prin campusul universitatii, in cautarea de senzational. In final termina facultatea la varsta de 16 ani, varsta la care ceilalti adolescenti abia se obisnuiesc cu viata de liceeni.

In ciuda succesului sau de la Harvard, William James Sidis a numit experienta ca fiind una nefericita si chiar traumatizanta. Acesta a fost tachinat si umilit de ceilalti colegi mai mari. La absolvire, le-a declarat reporterilor prezenti la eveniment: „Vreau sa traiesc o viata perfecta. Singurul mod de a trai viata perfecta este de a trai in izolare. Am urat intotdeauna multimile".

Dupa ce a terminat facultatea, s-a decis sa predea pentru scurt timp matematica la Universitatea Rice din Houston, Texas. Insa faima sa si hartuirile jurnalistilor l-au facut sa demisioneze si sa se mute in Boston unde a avut mai multe slujbe, sub nivelul sau de inteligenta. In luna mai a anului 1919, a fost arestat pentru organizarea de manifestatii comuniste. In timpul procesului declara ca nu crede in Dumnezeu, ca admira socialismul si ca este sigur ca multe dintre problemele lumii ar putea fi rezolvate daca omul renunta la capitalism.

A fost condamnat la optsprezece luni de inchisoare. Dupa ce iese din inchisoare nu mai pastreaza legatura cu parintii sai si se retrage in micutul sau apartament din Boston unde redacteaza mai multe lucrari stiintifice. Intr-o zi de vara din iulie 1944 este gasit inconstient in apartament. Avusese un accident vascular cerebral care ii fusese fatal la doar 46 de ani.