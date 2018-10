„Doamne fereste!" Anuntul facut de Laura Cosoi, dupa ce a aflat ca Smiley se iubeste cu Gina Pistol!

Laura Cosoi s-a iubit timp de cinci ani cu Smiley, dar in 2012 s-au despartit. Cei doi au ramas, insa, in relatii bune si vorbesc ocazional. In prezent, artistul ar fi implicat intr-o relatie cu Gina Pistol.

Prezenta la un eveniment monden, Laura Cosoi a vorbit, in premiera, despre presupusa poveste de dragoste dintre Smiley si fosta vedeta Playboy. "Cum sa am ceva cu Gina? Doamne fereste! Dar ne stim de atata timp! Pana la urma fiecare face ce vrea cu viata lui!", a declarat Laura Cosoi, conform unica.ro. "Da, sunt indragostita! Pentru COPILUL meu, imi doresc...". Gina Pistol nu se mai ascunde si a confirmat

De ceva vreme se zvoneste ca Gina Pistol si Smiley ar fi impreuna. Niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru. Blonda a vorbit in urma cu ceva timp " despre cum ar trebui sa fie barbatul din viata ei si chiar a vorbit despre un copil.

"Nu am mai primit o scrisoare de foarte mult timp. Am primit si eu scrisori de dragoste si ma emotionam. ma bucur ca fac parte din categoria femeilor care mai sunt inca sensibile. (...) Am avut multe lipsuri in copilarie. Imi doream foarte tare o bicicleta si o papusa Barbie si nu puteam sa-mi iau atunci. (...) Da, sunt indragostita. Barbatul pe care eu mi-l doresc nu ar accepta o iubita parazit.

Am 36 de ani si de ce nu am barbat si copil? Nu pot sa povestesc despre fiecare relatie de ce am plecat si de ce m-am despartit. Ma deranjeaza cand oamenii ma subestimeaza. Ce e al meu, e al meu. Pentru copilul meu, imi doresc ca parintii lui sa fie oameni echilibrati", a declarat Gina Pistol.