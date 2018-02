Dragobete. Cele mai frumoase mesaje de dragoste pe care le pot trimite femeile pentru barbatul iubit

De Dragobete este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubita cu SMS-uri, felicitari si mesaje de dragoste. Iata care sunt cele mai frumoase mesaje pe care le pot trimite femeile pentru barbatul iubit.

Imi doresc sa iti spun cat de multe te iubesc, sa te vad in fiecare zi, sa-ti stiu bucuriile si sa-ti alin necazurile.

Opt litere, doua cuvinte, un singur inteles: Te iubesc!

Te iubesc pentru ca imi alungi singuratatea intr-o lume plina si aglomerata. Te iubesc pentru ca fara tine e greu si nu ma pot regasi.

Tu ma faci sa rad, tu ma faci sa plang, tu ma faci sa simt ca traiesc. Tu ma faci sa iubesc!

As vrea sa poti sa te vezi prin ochii mei. Numai asa ti-ai da seama ce mult insemni pentru mine.

Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc... sa traiesc. Te iubesc mult!

Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la asta, eu am continuat sa sper. Nu am gresit, pentru ca te-am intalnit pe tine. Esti dovada ca pot sa am langa mine tot ceea ce o fata isi doreste.

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc... sa traiesc. Te iubesc mult!

Iubesc palmele tale mari, iubesc bratele tale puternice, iubesc ochii tai mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zambetul tau unic, de fapt...iubesc fiinta ta toata.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus si mai departe de departe, te iubesc in toate formele posibile, in toate sensurile si sub toate stelele universului.

Te iubesc atat de mult, incat niciun cuvant nu poate descrie in totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Esti lumina ochilor mei, fara tine nu as mai vedea. Esti oxigenul meu, fara tine nu as respira. Esti viata mea, fara tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ti-ai inchis vreodata ochii si ai visat la felul in care ai vrea sa fii iubit? Eu fac asta tot timpul si ma vad pe mine impreuna cu tine. Nu pot sa imi imaginez nimic mai frumos decat sa stau langa tine.

Ador clipele in care imi esti alaturi si urasc tot ceea ce ne desparte. Imi doresc enorm sa te fac sa te simti cel mai iubit, asa cum reusesti tu in fiecare zi sa ma faci cea mai iubita. Te iubesc, asa cum nu ma credeam capabila sa iubesc!

Tu esti acela care m-a invatat sa iubesc cu adevarat. Iti multumesc ca existi tu, soarele meu iubitor, bland, atent, grijuliu.

Te iubesc, iarta-ma ca uneori sunt neputincioasa, dar cu toate cate iti gresesc, te iubesc.

Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc... sa traiesc. Te iubesc mult!

Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la asta, eu am continuat sa sper. Nu am gresit, pentru ca te-am intalnit pe tine. Esti dovada ca pot sa am langa mine tot ceea ce o fata isi doreste.

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc... sa traiesc. Te iubesc mult!

Iubesc palmele tale mari, iubesc bratele tale puternice, iubesc ochii tai mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zambetul tau unic, de fapt...iubesc fiinta ta toata.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus si mai departe de departe, te iubesc in toate formele posibile, in toate sensurile si sub toate stelele universului.

Te iubesc mai mult decat pe oricine, dar nu te iubesc mai mult decat ma iubesc pe mine.

Dimineata nu mananc pentru ca ma gandesc la tine, la pranz nu mananc pentru ca ma gandesc la tine, iar noaptea nu dorm ca mor de foame!

Sunt o victima a zambetului tau, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt ametit de atata iubire, esti ca un drog pentru mine. Simt ca intru in sevraj daca nu te vad cat de curand.

Daca imi pierd buzele, te sarut cu ochii, daca imi pierd ochii te sarut cu inima, iar daca imi pierd inima sigur o gasesc la tine. Te iubesc!

As dori din piept sa scot inima cu dor cu tot ca s-o pun in pieptul tau, ca sa simti ce simt si eu! As dori sa raman mut, vocea ta sa o-mprumut ca sa spui ce spun si eu: «te iubesc si te voi iubi mereu!».

Picioarele tale sunt obosite? Asta pentru ca ai alergat prin mintea mea toata ziua.

Sunt un politist si te arestez pentru ca esti tu. E ilegal sa fii atat de frumoasa si sexy. Sentinta este: inchisoare pe viata in inima mea!

Cand te simti mic, nefolositor, deprimat si crezi ca nu esti bun de nimic, gandeste-te ca cel putin odata in viata ta ai fost cel mai tare si mai rapid din grupul tau: atunci cand erai spermatozoid! Ma bucur ca te am azi langa mine! Te iubesc!

Am fost sceptic la inceput, dar tu m-ai facut sa cred ca ingerii exista. Cum te-ai simtit cand Dumnezeu ti-a luat aripile si te-a trimis pe pamant?