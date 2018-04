Dragos Pătraru și TVR, baba și mitraliera

De câteva zile încoace, Dragoș Pătraru face spumițe la guriță pe motiv că niște crispați, dar cu semnătură decizională, din TVR vor să deguste din textele domniei sale, înainte de a fi servite național, pe post de trufandale mediatice. Adică să instaureze, punctual, cenzura. Omul acuză presiunea editoarială exercitată asupra sa și bine face.

Din păcate, adevărul e pe la mijlocul șoselei, undeva pe la kilometrul 145. Să o luăm sistematic, ca nu cumva să se verse coșulețul cu orgolii al distinsului Dragoș Pătraru și caminonul cu orgolii și interese al domnului Cătălin Blebea, cel care vrea să croiască "Starea nației" după cum vrea foarfeca intereselor personale, în așa fel în cât traficul de influență pe care îl exercită, penal și conștient, să treacă neobservat. Pătraru și echipa sa sunt în acest moment realizatorii singurei emisiuni-pamflet politic din România audioviziuală. Ei calcă deliberat pe căpățânile unor încuiați care iau temperatura nației cu termomentul, nu sub braț, nu sub limbă, ci direct în rect. Așa, că să doară poporul acolo, unde are pielicica mai sensibilă și proverbul mai exemplificator.

După ce s-a luat în bețe cu fosta conducere a TVR și a migrat la postul cu epoleți DIGI Tv, de unde a plecat cam cu codița între picioare, pe motiv de sex oral la statuia cui nu trebuia, Pătraru a revenit la matcă, trezind speranța amorțită că TVR ar putea deveni o alternativă editoarială viabilă la finul jeg mediatic așternut pe călcâiele televiziunilor genrealiste și de știri, care se ascund cu capul în nisip și toacă la nesfârșit pseudo-probleme civice și politice. Mutat, parșiv, din prime time la miezul nopții, când adorm și muștele pe geam, e normal ca show-ul lui Pătraru să aibă audiență scăzută, bun pretext pentru conducătorii instituției să-i facă vând definitiv din grilă incomodului sconcs editorial, care improașcă cu jetul cuvintelor unde și pe cine te aștepți mai puțin. Și miroaseeee. Întrebarea care se întoarce după soare este clară. Ce caută Pătrau în TVR?

În momentul în care a semnat contractul, nu era conștient că textele lui vor deranja inculții politic și șleahta de pupincuriști și lefegii, care adastă în TVR, așteptând pensia între două șpăgi? Ce a fost în capul lui? A crezut că îl vor lăsa în pace să dea capete în gură (meritat de altfel) papagalilor din politică întru dreaptă și necesară deșteptare a neamului? Frecții. Dragoș și echipa lui ar fi trebuit să prevadă și aceste reacții inevitabile și să aibă în mână așii negocierii pe tăcute, nu să amenințe public cu puerile anchete despre cum sunt cheltuiți banii publici în TVR. Astea sunt puțisme de clasa a III-a B, Școala generală Fălcuța, județul Botoșani.

Dacă știi ceva despre neregulile din TVR, de ce nu dai pe post sau în presă? Ții informația pentru șantaj și amenințare întru favorizarea interesului propriu? Păi, cu ce te mai deosebești atunci de politicienii corupți pe care-i critici? Dacă ai informația și dacă ai cojones, dă-o direct, nu mai amenința. Dragoș, dragă, Curtea de conturi și defuncta Gardă financiară nu a reacționat nici cu documentele care scoteau șpăgile și deturnările de fonduri la iveală, în fața lor, acum niște ani. Răspunsul neoficial (la vârf) a fost "Nu intrăm acolo decât dacă e ordin". Mai vrei ceva? Despre cum se văd lucrurile din grădina cu panseluțe și azalee a TVR și câteva mici explozii mediatice, mâine.

Continuarea pe mirceanstoian.ro