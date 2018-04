Droguri, accident, viol, moarte in singuratate. Soarta actritei din "Maria, Mirabela"

Medeea Marinescu, cunoscuta in Romania si Rusia pentru rolul jucat in filmul romano-sovietic "Maria, Mirabela", a participat la un talk-show la postul rusesc de televiziune NTV, unde a aflat despre soarta tragica a partenerei sale de platou, care a jucat rolul Mariei, scrie presa din Rusia.

Medeea Marinescu, cunoscuta in tot spatiul ex-sovietic pentru rolul jucat in filmul romano-sovietic "Maria, Mirabela", a fost invitata la un talk-show la postul rus de televiziune NTV, "Stelele s-au reunit", o editie dedicata actorilor din cele mai populare filme pentru copii, potrivit Sputnik.md. Medeea a povestit ca dupa ce a jucat in filmul „Maria, Mirabela", practic nu a comunicat cu partenera sa de platou, care a jucat rolul Mariei - Gilda Manolescu. Dupa filmari, in 1981, la varsta de 6 ani, Gilda Manolescu a plecat cu mama sa in Germania. Aceasta a renuntat la cariera de actrita, facand balet la scoala mamei ei. Mai tarziu, potrivit mamei Gildei, fiica ei a avut o relatie cu un baiat din cauza caruia a avut de suferit intr-un grav accident de circulatie, in urma caruia a fost nevoita sa renunte la dans.

"Nu-l puteam suporta, simteam ca aceasta relatie nu se va termina cu bine. Era un narcoman si, din cate imi amintesc, ambii erau drogati cand au urcat in masina. Se certau, iar el s-a izbit cu o viteza mare intr-un zid", a povestit mama actritei. In urma multiplelor traumatisme, Gilda Manolescu a fost nevoita sa renunte la balet si a facut o stare de depresie. Din cauza durerilor insuportabile, a fost nevoita sa-si administreze mai multe medicamente. Mai tarziu, ea s-a mutat la Berlin unde s-a angajat la o florarie. A urmat din nou o tragedie - un fost puscarias a rapit-o si a violat-o timp de trei zile.

"Ea a iesit afara si s-a pornit spre casa. In preajma ei s-a oprit o masina, din care a sarit un barbat si a imobilizat-o cu un spray. Timp de trei zile, acesta a violat-o. A fost oribil. Starea sanatatii Gildei s-a inrautatit. In cele din urma, ea a murit in urma insuficientei renale", a povestit mama actritei. Cand Gilda Manolescu a aflat ca filmul "Maria, Mirabela" va fi proiectat in Germania, a izbucnit in plans si a recunoscut: "Mama, mi-e dor de Medeea!". Medeea a aflat aceasta istorie pentru prima data in studioul din Moscova si a izbucnit in plans. Ea a povestit cum a incercat s-o caute pe Gilda Manolescu dupa revolutia din 1989, insa aceasta a refuzat sa comunice cu ea.

"Uneori, pentru a supravietui, pentru a ne misca inainte, nu trebuie sa dam nimic uitarii. Haideti sa-o pastram in memoria noastra pe Gilda asa cum am cunoscut-o in „Maria, Mirabela"", a spus vedeta romana in studioul din Rusia. Medeea Marinescu a recunoscut ca este prima ei vizita la Moscova. Ea s-a aratat fascinata de capitala Rusiei, indeosebi de Piata Rosie, unde a servit un ceai fierbinte dintr-un samovar. Filmul romano-sovietic "Maria, Mirabela", in regia lui Ion Popescu-Gopo, a fost realizat in anul 1981 si a devenit unul din cele mai populare filme in URSS. Productia a fost difuzata in limba romana si dublaj rusesc. Amanuntele relatate de presa din Rusia sunt noi, cel putin pentru publicaul din Romania. Ultimele vesti despre fosta actrita Gilda Manolescu spuneau ca aceasta a murit intr-un accident, in 2009, la 34 de ani.