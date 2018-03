Elena Lasconi a fost muşcată de 20 de căpuşe în zona inghinală şi a paralizat!

În urmă cu mai mulţi ani Elena Lasconi a fost la un pas să moară în urma muşcăturilor de căpuşe. Tot atunci, prezentatoarea a dezvăluit că în urma înţepăturilor a făcut boala Lyme, dar aceasta i s-a declanşat abia după patru ani. I s-a făcut rău într-o zi de vară şi în scurt timp nu mai putea nici să vorbească.

"În 1998 trebuia să fac un reportaj la munte. Eram echipată, ştiam că trebuie să mă caţăr. Aveam bocanci, dar aveam pantaloni scurţi şi un tricou. Trebuia să mergem prin iarbă, iar iarba era foarte înaltă. Am ajuns acasă pe la unu noaptea. La duş, am descoperit că zona inghinală şi zona axilei erau pline de căpuşe. Aveam peste 20 de căpuşe pe mine. Vedeam o umflătură plină de puroi şi nişte picioruse. M-am speriat teribil. Mi le-am scos cu penseta şi cu un ac steril. Nu m-a durut, nu am simţit nici măcar că am fost muşcată", a povestit Elena, în urma cu ceva timp, într-o emisiune tv.

"Nu îmi mai simţeam picioarele. Tot corpul meu era foarte moale. Am stat o lună în spital. O lună de zile am stat fără să fiu diagnosticată. Prima oară mi-au paralizat picioarele. Am luat un tratament foarte dur. Mi-a terminat multe celule din organism, am luat nişte pastile care au fost scoase de pe piaţă fiindcă atacau creierul. A fost cumplit, dar am trecut peste", a povestit Elena Lasconi.