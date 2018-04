Elena Merisoreanu a mers la spital sa o viziteze pe Ionela Prodan. Ce i-a spus indragita artista cand a vazut-o

Ionela Prodan se confrunta cu mari probleme de sanatate si este internata la spitalul Elias, acolo unde a fost vizitata de catre prietena sa, artista de muzica populara Elena Merisoreanu.

Elena Merisoreanu a relatat cum a decurs ultima vizita pe care i-a facut-o Ionelei Prodan, la spital. Conform prietenei sale, Ionela Prodan era vizibil mai slabita din cauza bolii, dar chiar si asa, iubita artista a gasit puterea sa zambeasca si sa glumeasca. Mai mult, asa cum solista de muzica populara a dezvaluit, Ionela Prodan i-a spus ca ar trebui sa faca ceva pentru a mai slabi si ea. Elena Merisoareanu a relatat ca este extrem de afectata de problemele de sanatate ale iubitei sale prietene si se roaga pentru aceasta, sperand ca lucrurile sa se schimbe in bine foarte curand.

Ionela Prodan s-a trezit din coma si se pare ca perioada critica a trecut pentru ea. Artista de muzica populara este internata in spital de mai bine de trei saptamani, iar intreaga sa familie i-a fost aproape. Fiica sa i-a scris o scrisoare incarcata de emotie, pe care a facut-o publica. Totodata, Anamaria Prodan a reactionat dupa ce au aparut numeroase zvonuri despre mama sa si despre starea sa de sanatate si a mentionat ca sunt multe persoane care vorbesc despre boala Ionelei Prodan, fara a fi avizate. Prietenii si familia Ionelei Prodan au fost aproape de iubita artista pe parcursul acestei perioade in care s-a confruntat cu probleme de sanatate si fiecare dintre ei spera ca solista de muzica populara sa fie externata in curand.