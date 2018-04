Familia regala suedeza, devastata de moartea subita a DJ-ului Avicii. Care era legatura dintre ei

Moartea DJ-ului Avicii a afectat profund si familia regala suedeza, in special pe printul Carl Philip si pe printesa Sofia, la nunta carora a mixat celebrul muzician. „A facut nunta noastra de neuitat", declara cuplul intr-un comunicat citat de presa suedeza. Superstarul suedez avea o relatie stransa cu printul Carl Philip si printesa Sofia, la nunta carora a fost prezent, in iunie 2015.

La randul lor, regele Carl Gustaf si regina Silvia au fost informati vineri seara de moartea artistului, poate cel mai cunoscut suedez de la Abba incoace. „Cu multa tristete am primit vestea ca Tim Bergling s-a stins din viata. Suntem recunoscatori ca l-am cunoscut si l-am admirat ca artist si ca persoana. A facut nunta noastra de neuitat cu muzica lui minunata. Transmitem familiei sale cele mai calde ganduri", a transmis cuplul princiar suedez.

Tim Bergling fusese, la randul lui, incantat de nunta. „Multumesc foarte mult pentru experienta minunata si pentru ca am asistat la un eveniment asa de special. Felicitari printului Carl Philip si printesei Sofia. Va doresc numai bine", scria Avicii pe contul sau de Instagram. Vestea ca Tim Bergling a fost gasit mort in capitala Omanului, unde se afla in vacanta, a socat intreaga lume. De la artisti, celebritati, fani si pana la politicieni, toata lumea transmite mesaje in care isi exprima tristetea.

In 2016, el a anuntat ca va renunta la show-uri, iar in luna august a aceluiasi an l-a sustinut pe ultimul, in Ibiza. Starul suedez si-a anuntat planurile de retragere din activitatea concertistica prin intermediul unei scrisori emotionante, pe care a publicat-o pe site-ul sau in luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul ca a luat aceasta decizie din cauza starii de sanatate.