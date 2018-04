Fiul lui Andrei Gheorghe: Unde decedatii ma-sii erati, cand aveam nevoie de voi, bai, Adriane, bai, Dane, bai, Sorine, bai, Dinule

Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a postat o scrisoare pe Facebook adresata tuturor celor care l-au cunoscut pe omul de radio si care, desi acum ii deplang trecerea in nefiinta, inainte nu aveau cuvinte de lauda la adresa lui.

Textul lui Maximilian, un atac la ipocrizia celor pe care nu se sfieste sa-i si numeasca, are multe dintre expresiile folosite de tatal sau, Andrei Gheorghe.

"Am plecat, bai, scarnaviilor! Nu, bai, idiotilor, nu mi-am inscenat moartea. Am murit ca sa muriti voi de ciuda ca n-o sa aflati niciodata dac-a fost sau nu supradoza. A fost supradoza de viata, bai, imbecililor! Viermi de pamant ce sunteti, ingramadiri de incertitudini si erori, lepadaturi ale universului! Pupa-ti-as talpile tale, Pascal, ca bine le-ai zis! Aaaaah, faceti 13-14 ca nu stiti cine e Pascal, nu stiti cine e Dostoievski, nu stiti cine e Bukowski? Dar stiti sa mabociti mioritic, ca ce baiat bun era arogantu' si infatuatu' ala, unicul si supremul om de radio si TV. Halal sa-ti fie, natiune de bocitoare!

Unde decedatii ma-sii erati, cand aveam nevoie de voi, bai, Adriane, bai, Dane, bai, Sorine, bai, Dinule (cu tine ma socotesc, curand)? Ai dracu' cu corul vostru de bocitoare! Cum v-ati gasit voi, dintr-o data, in dressing room, chilotii aia de care va trageati cu mine, artistilor si betivilor, mogulilor si sarantocilor, majoretelor si midinetelor, curvelor si vagabonzilor, latrinelor si caporalilor de presa care sunteti! Cu cata ura m-ati iubit si cu cata dragoste m-ati urat, bai, secaturilor? Uite ca n-am iesit la pensie.

Ma autocitez, din memorie: noi, astia vechii, daca ne zgarii putin, descoperi niste tipi care cred ca, daca ies la pensie, primesc un ceas. Odata credeam ca, dupa ce termin scoala, se termina viata si iesim la pensie. Uite ca v-am scos pe voi la pensie, zarghitilor! M-am dus sa trollez dumnezei si satane, sa fac misto de sexul ingerilor si s-o caut prin infern, purgatoriu si paradis pe tarfa aia de Beatrice a lu' Dante. Am trecut la next level.

Imi fac post de radio cu Elvis, Stephen Hawking si Iuri Gagarin. Ca voiam sa ma fac astronaut, cand eram mic si ma numeati "rusnac imputit", care nu pricepea o iota romaneste. Bai, rusofobilor care acum ma bociti! Ortodocsilor si orto-ipocritilor sadea, pe Sfantu' Petru o sa-l pun secretara de emisie sau transgender de emisie sau ce vrea el. Important e ca radioul sa iasa pizdet. Si-o sa iasa, ca va promit ca n-or sa calce in studio soparlele solzoase, cu gura plina de bacili pe care voi ii numiti politicieni. Si-o sa-l invit pe Dumnezeu in emisiune, ca sa-i spuna camaradul Stephen ca e veriga slaba si sa-l dea afara, ca noi nu vrem sa ne scape de revolta si de furia care ne mananca pe dinauntru. Chiar credeati ce-am spus in interviul ala?

Ipocritilor, chiar credeati ca glumeam cand am venit sa va spun ca sunteti prosti? Salutare, natiune! Mai bociti mult, zombificatilor? Va mai spun o data: in viata ai doua optiuni, sa pleci sau sa stai. Eu am plecat. Si nu vreau sa m-ajungeti din urma tot niste papitoi semidocti, hoti, cocalariti, din familii nasoale, cu sange prost si rasa proasta. Daca nu va permiteti o moarte desteapta, nu puteti sa intrati cu mine in emisie, pe lumea-ailalta", a scris Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe.